«Россия встанет на крыло». Зачем Путину сверхзвуковой гражданский лайнер? 228 0 Тренды События и факты

Президент Владимир Путин предложил создать российский гражданский сверхзвуковой самолет. Это произошло после того, как на Казанском авиационном заводе им. Горбунова ему показали, как летает новый стратегический ракетоносец Ту-160 «Петр Дейнекин». Со своей стороны представители «Объединенной авиастроительной компании» заявили, что подобные разработки уже идут. Однако, как считают эксперты, данный проект не будет коммерчески востребованным в массовом сегменте.

Гражданский «брат» ракетоносца

Поднялся Ту-160 на высоту 300 метров с учетом сложной погоды, сам демонстрационный полет продлился примерно семь минут. Маневры на проверку управляемости и устойчивости самолета президент России тоже оценил. Затем он обратился к недавней истории и предложил создать гражданский аналог боевого самолета.

«Ту-144 почему сошел с производства – билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет», – заявил Владимир Путин.

Обратившись к главе государства, руководитель «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь рассказал о том, что на предприятии, оказывается, уже есть проект сверхзвукового гражданского лайнера, подобного тому, который хочет видеть президент. Слюсарь подчеркнул, что для создания такого гражданского самолета применять наработки и технологий, используемые в Ту-160, вполне реально.

О том, что разработки такого лайнера ведутся в разговоре с «Газетой.ру» подтвердили и в пресс-службе ОАК: «ОАК в настоящее время ведет работу над рядом перспективных проектов, в том числе над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть использованы наработки и технологии, использующиеся в самолете Ту-160». О других подробностях проекта пока ничего не известно.

Дорогое удовольствие

Учитывая уровень, на котором сегодня находится российский авиапром, в ближайшие годы создание гражданского сверхзвукового лайнера находится под большим вопросом. Такого мнения придерживается ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко. По его словам, сверхзвуковая авиация является очень «дорогим удовольствием».

Во-первых, двигатель, который развивает скорость выше скорости звука – не экономичен в плане расхода топлива. Эксперт пояснил, что сегодня в авиапроме «идет борьба за каждую каплю керосина». Кроме этого, обслуживать такой самолет – тоже весьма дорого. «Производители современных лайнеров смогли добиться готовности к вылету своих машин до уровня 95%, со сверхзвуковыми это невозможно», – считает Крамаренко. Подчеркивая, что издержки такого проекта настолько велики, что успешным в коммерческом плане он не станет.

Плюс к этому не каждый аэродром сможет принимать такие самолеты. Взлетно-посадочные полосы просто не приспособлены для таких лайнеров. «Например, Ту-144 мог садиться и взлетать всего только в 18 аэропортах СССР, а для приема Concorde аэропорту и вовсе требовался отдельный сертификат», – уточняет эксперт. Добавляя, что в России сейчас вообще нет спроса на такие самолеты.

Авиационная мечта

Противоположной точки зрения придерживается военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. В эфире радио Sputnik он напомнил, что идея о создании гражданского сверхзвукового самолета существует уже давно. Теперь о ней снова вспомнили, да и к тому же ее поддержал президент России. Кроме этого, по его словам, авиационные специалисты считают, что сегодня такой проект, который сможет предоставить россиянам комфорт, реализовать возможно.

«Такой самолет России давно нужен. Я бы его даже образно назвал современной российской авиационной мечтой. Потому что такое гигантское пространство, которое приходится пересекать нашим согражданам, конечно, требует скорости. В нынешнем динамичном мире такие машины нужны, и они обязательно будут», – убежден Баранец.

Вместе с этим полковник в отставке считает, что деньги на этот проект могут найтись, с учетом того, что «Путин фактически перед этой идеей зажег зеленый свет». «Россия именно сейчас становится на крыло. Мы сейчас производим самолет Т-50, который на Западе признают лучшим в мире… И то, что такой лайнер, о котором сказал Путин в Казани, встанет на крыло, – нет никакого сомнения», – подчеркнул эксперт.

Для избранных

Так, все-таки, в каком секторе «лайнер-мечта» может найти спрос? Как считает эксперт Андрей Крамаренко, сверхзвуковые самолеты с салонами повышенной комфортности вполне могут быть востребованы в деловой авиации. В сфере, где существуют более мягкие требования летной годности. Как пример – к таким самолетам проявляли интерес аравийские монархии.

Вместе с этим рынок для подобных лайнеров является весьма специфичным и узконаправленным. «Есть очень богатые люди, которые готовы платить за возможность летать со скоростью звука», – поясняет Крамаренко. Не исключая, что для этого круга лиц в ближайшие лет десять «что-то подобное может появиться».