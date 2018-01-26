«Россия встанет на крыло». Зачем Путину сверхзвуковой гражданский лайнер?
Президент Владимир Путин предложил создать российский гражданский сверхзвуковой самолет. Это произошло после того, как на Казанском авиационном заводе им. Горбунова ему показали, как летает новый стратегический ракетоносец Ту-160 «Петр Дейнекин». Со своей стороны представители «Объединенной авиастроительной компании» заявили, что подобные разработки уже идут. Однако, как считают эксперты, данный проект не будет коммерчески востребованным в массовом сегменте.
Гражданский «брат» ракетоносца
Поднялся Ту-160 на высоту 300 метров с учетом сложной погоды, сам демонстрационный полет продлился примерно семь минут. Маневры на проверку управляемости и устойчивости самолета президент России тоже оценил. Затем он обратился к недавней истории и предложил создать гражданский аналог боевого самолета.
«Ту-144 почему сошел с производства – билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет», – заявил Владимир Путин.
Обратившись к главе государства, руководитель «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь рассказал о том, что на предприятии, оказывается, уже есть проект сверхзвукового гражданского лайнера, подобного тому, который хочет видеть президент. Слюсарь подчеркнул, что для создания такого гражданского самолета применять наработки и технологий, используемые в Ту-160, вполне реально.
О том, что разработки такого лайнера ведутся в разговоре с «Газетой.ру» подтвердили и в пресс-службе ОАК: «ОАК в настоящее время ведет работу над рядом перспективных проектов, в том числе над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть использованы наработки и технологии, использующиеся в самолете Ту-160». О других подробностях проекта пока ничего не известно.
Дорогое удовольствие
Учитывая уровень, на котором сегодня находится российский авиапром, в ближайшие годы создание гражданского сверхзвукового лайнера находится под большим вопросом. Такого мнения придерживается ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко. По его словам, сверхзвуковая авиация является очень «дорогим удовольствием».
Во-первых, двигатель, который развивает скорость выше скорости звука – не экономичен в плане расхода топлива. Эксперт пояснил, что сегодня в авиапроме «идет борьба за каждую каплю керосина». Кроме этого, обслуживать такой самолет – тоже весьма дорого. «Производители современных лайнеров смогли добиться готовности к вылету своих машин до уровня 95%, со сверхзвуковыми это невозможно», – считает Крамаренко. Подчеркивая, что издержки такого проекта настолько велики, что успешным в коммерческом плане он не станет.
Плюс к этому не каждый аэродром сможет принимать такие самолеты. Взлетно-посадочные полосы просто не приспособлены для таких лайнеров. «Например, Ту-144 мог садиться и взлетать всего только в 18 аэропортах СССР, а для приема Concorde аэропорту и вовсе требовался отдельный сертификат», – уточняет эксперт. Добавляя, что в России сейчас вообще нет спроса на такие самолеты.
Авиационная мечта
Противоположной точки зрения придерживается военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. В эфире радио Sputnik он напомнил, что идея о создании гражданского сверхзвукового самолета существует уже давно. Теперь о ней снова вспомнили, да и к тому же ее поддержал президент России. Кроме этого, по его словам, авиационные специалисты считают, что сегодня такой проект, который сможет предоставить россиянам комфорт, реализовать возможно.
«Такой самолет России давно нужен. Я бы его даже образно назвал современной российской авиационной мечтой. Потому что такое гигантское пространство, которое приходится пересекать нашим согражданам, конечно, требует скорости. В нынешнем динамичном мире такие машины нужны, и они обязательно будут», – убежден Баранец.
Вместе с этим полковник в отставке считает, что деньги на этот проект могут найтись, с учетом того, что «Путин фактически перед этой идеей зажег зеленый свет». «Россия именно сейчас становится на крыло. Мы сейчас производим самолет Т-50, который на Западе признают лучшим в мире… И то, что такой лайнер, о котором сказал Путин в Казани, встанет на крыло, – нет никакого сомнения», – подчеркнул эксперт.
Для избранных
Так, все-таки, в каком секторе «лайнер-мечта» может найти спрос? Как считает эксперт Андрей Крамаренко, сверхзвуковые самолеты с салонами повышенной комфортности вполне могут быть востребованы в деловой авиации. В сфере, где существуют более мягкие требования летной годности. Как пример – к таким самолетам проявляли интерес аравийские монархии.
Вместе с этим рынок для подобных лайнеров является весьма специфичным и узконаправленным. «Есть очень богатые люди, которые готовы платить за возможность летать со скоростью звука», – поясняет Крамаренко. Не исключая, что для этого круга лиц в ближайшие лет десять «что-то подобное может появиться».
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