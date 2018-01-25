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ИЗМИР

Свалки Путина. Почему власть неспособна решить проблему мусора

25 Января 2018 138 0 Политика
Свалки Путина. Почему власть неспособна решить проблему мусора

Население Земли неуклонно растет. Вместе с ним растут и объемы производимого этим населением мусора, официально называемого Твердые Бытовые Отходы (ТБО), которые надо как-то утилизировать. Понятно, что проблема утилизации ТБО особенно остро стоит в крупных мегаполисах. Эта тема стала достоянием широкой общественности, когда в ходе прямой линии с Путиным жители подмосковной Балашихи попросили президента закрыть полигон «Кучино», ядовитые «ароматы» которого отравляют жизнь всему городу.

Вести с мусорных полей

Что представляет собой полигон «Кучино»? Это огромная свалка под открытым небом. Такими объектами покрыто все Подмосковье, но власти особого дела до этого нет. Подобные свалки «обустраиваются» следующим образом: роется котлован, в который сбрасываю поступающие ТБО, а когда котлован заполняется, мусор продолжают возить и разравнивать бульдозерами. В результате на месте котлована вырастает «мусорный Монблан», что и произошло, например под Балашихой. При этом газы, образующиеся при гниении ТБО, беспрепятственно проникают в атмосферу и, при нужном направлении ветра, приносят в ближайшие населенные пункты свои неповторимые «ароматы».

Между тем, по существующим нормам все должно происходить совсем не так. После того, как котлован становится близким к заполнению, мусор засыпается вырытой землей, и начинается процесс рекультивации: завозится почва, высевается трава, высаживаются деревья. В результате на месте заросшего бурьяном поля, где ранее был вырыт котлован, образуется чуть ли не парковая зона. Но это по закону. А как соблюдаются у нас законы, знают все.

Но вернемся в Балашиху. На следующий день после прямой линии с Путиным, в соответствии с высочайшим волеизъявлением, полигон «Кучино» закрыли. Перед многомиллионной телеаудиторией забота президента о подведомственном народе была в очередной раз продемонстрирована.

Но запахи никуда не делись. Мусор как гнил, так и продолжал гнить. Жители опять стали засыпать гневными письмами различные инстанции. Бездействовать далее местные чиновники не решились. И таки предприняли определенные действия. Вот что сообщил Отдел охраны окружающей среды и природопользования г. Балашиха членам инициативной группы жителей города в письме от 10 января этого года: «В целях снижения негативного воздействия закрытого полигона ТБО «Кучино» на атмосферный воздух города, в настоящее время проведены работы по строительству временной системы активной дегазации с использованием высокотемпературного факела… Реальные результаты работы факельной установки должны быть видны в конце января, начале февраля».

Ну, что же, доживем до февраля, когда станет ясно, помогает ли «временная система активной дегазации». А летом посмотрим, как это все работает в условиях положительных температур, когда процессы образования свалочного газа заметно ускоряются.

Так что жители Балашихи могут радоваться – не каждому же удается обратиться к Президенту, не всем так везет в жизни. Поэтому возникают законные вопросы. Как организована система управления в нашей стране, если простые вопросы местного уровня решить может только президент, почему власти на местах не хотят заниматься локальными проблемами, что является их прямым предназначением?

Создается впечатление, что все дело в пресловутой «вертикали власти», когда чиновники отвечают за свои действия только перед вышестоящим начальством, а не перед людьми. Поэтому представляется, что без развитой системы местного самоуправления все будет оставаться по-старому. Но высшее руководство страны не доверяет своему народу. Ему выгодно, чтобы этот народ оставался бессловесной массой, управляемой назначаемыми сверху чиновниками, критерии отбора которых никому не известны.

Люберецкие тайны

А вот и соседние Люберцы, юго-восток Москвы, место интенсивного жилищного строительства. Там полигонов, вроде бы нет, зато зловонные запахи тоже есть.

Все началось весной 2017 года и пошло по нарастающей: с сентября месяца сила запаха и частота его появления значительно увеличились. Невыносимый запах появляется преимущественно в ночное время суток на огромных площадях городских территорий с плотным заселением. Ночью жителям приходится наглухо закрывать все окна и форточки, так как, помимо прочего, запах вызывает удушливый кашель. Ни многочисленные звонки в экстренные службы, ни обращения к городской администрации не привели к исчезновению запаха и оглашению его источника.

Последний подобный случай произошел 10 января этого года. Отчаявшись иметь дело с городскими властями, жители написали письма министру экологии и природопользования Московской области Александру Когану и в Росприроднадзор. Ответов, как и следовало ожидать, не последовало.

Да, жителям Люберец и соседних районов не повезло – на открытую линию с Президентом они не попали. Так что местные чиновники могут спокойно разводить руками, а их вышестоящее руководство сложившаяся ситуация, похоже, не интересует – масштаб не тот, да и своих дел хватает.

Что дальше

В теории управления хорошо известно, что если управляемая система не имеет так называемой «обратной связи», то ее неизбежно ждет печальный конец. У нас именно такой случай. Так что кризис в Балашихе и Люберцах является системным, а не следствием стечения случайных обстоятельств. Президент – не господь бог, который, как известно, вездесущ и всемогущ. Так что все мусорные кучи Владимиру Владимировичу при всем желании не разгрести, да и не его это дело. Поэтому описанные выше печальные истории, это, по большому счету, просто иллюстрация глубокой порочности системы «ручного управления», которая может завести страну только в очередной тупик.

Поэтому до тех пор, пока наши граждане не осознают, что они являются хозяевами своей страны, что не они должны служить власти, она им, ничего в их жизни не изменится. И «Балашихи» и «Люберцы» будут возникать снова и снова. И относиться это будет не только к экологии. 

Сергей Егорушкин
Сергей Егорушкин

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