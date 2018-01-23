Павел Грудинин – угроза №1. Почему Кремль пошел в атаку на кандидата в президенты от коммунистов 5331 4 Политика

Павел Грудинин – кандидат в президенты от КПРФ и других левых сил, о котором широкой общественности было толком ничего неизвестно, в одночасье стал одной из самых заметных медийных персон. За что такая слава? Одно дело пламенный оппозиционер Навальный, призывающий к бойкоту выборов. Или «светская львица» Ксения Собчак, которая «против всех» и тоже вот-вот соберет подписи и станет кандидатом в президенты. Но Грудинин сам скандалы не провоцировал. Однако не избежал в свой адрес грязных методов черного пиара.

Кто такой Павел Грудинин

Грудинин – скромный российский миллионер. Директор и совладелец подмосковного агропромышленного комплекса ЗАО «Совхоз имени Ленина», который иногда «оазисом социализма» называют. Кое-какой опыт политической деятельности у него, правда, имеется. В течение ряда лет был депутатом Московской областной думы, в 2000 году – доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах, с 2017 года — председатель Совета депутатов городского поселения Видное. Не густо для политика федерального масштаба, тем более, претендующего на президентское кресло.

Человек Павел Николаевич уже не молодой, судя по всему спокойный и рассудительный. В КПРФ не состоит. Предвыборных демаршей от него ждать не приходится. Наберет свои 7-10% голосов электората, традиционно голосующего за коммунистов, и уедет назад в свой совхоз. До недавнего времени так считали почти все, в том числе – кремлевские политтехнологи. Но, похоже, ситуация вышла из-под контроля.

Грудинин и КПРФ

Даже если предположить, что дядюшка Зю уступит ему свое место после выборов, оставшись каким-нибудь почетным председателем партии, так и то, какое кому до этого дело. Кроме партийных функционеров, которым, наверно, обидно будет, что насиженное кресло из-под носа увели. Но это их внутренние проблемы. Пусть между собой разбираются.

Ведь понятно, что у КПРФ в ее сегодняшнем виде никаких перспектив нет. Прошли времена, когда по Европе «бродил призрак коммунизма». Нет, конечно, левые силы могут много чего добиться. Объективные предпосылки для этого есть. Это и расслоение общества по уровню доходов, бедность значительной части населения, отсутствие социальных лифтов, коррупция и далее по списку.

Но реализовать все эти возможности смогла бы только социал-демократическая партия современного типа, а не замшелая КПРФ. И как-то очень сомнительно, чтобы наши коммунисты, пригревшиеся в думских креслах, на такие радикальные меры сподобятся. И очень сомнительно, что Павел Грудинин, даже став первым лицом партии, сможет сломить сопротивление местных функционеров, которым и так хорошо, и развернуть коммунистическую баржу в ином направлении. Так что, вроде бы, все должны быть спокойны. Ан нет! «Налетели злые вороны» – наши СМИ, на бедного колхозника. А они просто так не налетают. И, самое главное – кто и зачем дал им отмашку.

Электоральные перспективы

Электоральные перспективы нашего героя выглядят пока так себе. По последним данным ВЦИОМА рейтинг Грудинина чуть превышает 7%. Это больше чем у Жириновского (близко к 5%), но катастрофически меньше рейтинга Путина (более 70%). Так из-за чего весь сыр-бор в СМИ? Просто ради повышения интересов к выборам? Так, вроде, рано еще интерес-то повышать. Два месяца впереди до исторического похода к урнам. Забудется все десять раз. Может быть, дело все в программе, с которой Грудинин идет на выборы?

Предвыборная программа

Программа у Грудинина, в отличие от «основного кандидата», есть. Называется «20 шагов». Сейчас модно так программы называть. Вот у самой КПРФ – «10 шагов», а у Ксении Анатольевны Собчак так и вовсе «123 трудных шага». Только вот Владимир Владимирович число своих шагов пока не обозначил. На месте стоит, гарантирует стабильность. И то – правда! Чего ему шагать? Он на машине ездит или на вертолете летает.

Программа Грудинина довольно типична для представителя наших левых сил. Детально ознакомиться с ней можно здесь. В ней просматриваются три основных блока: экономический, социальный и политический.

Наименее интересным представляется социальный блок, в котором кандидат обещает повысить пенсии и зарплаты, ликвидировать «плоскую» шкалу налогообложения, сделать медицину и образование полностью бесплатными, решить жилищную проблему и много чего еще. Одним словом, построить социально-ориентированное государство. В общем, как говорится, «лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным».

В экономическом блоке тоже все примерно, как всегда. Предлагается вернуть деньги, хранящиеся в ценных бумага США и направить их в нашу экономику, выйти из ВТО, приструнить олигархов, снизить банковский процент, провести новую индустриализацию, вывести экономику на инновационные рельсы и так далее в том же духе. В общем, ничего кардинально нового здесь нет. Об этом не так давно академик Глазьев писал, «Столыпинский» клуб примерно те же меры предлагает. Хотя одно отличие есть. Не в самой программе, а в комментариях кандидата к ней. Он говорит, что создал процветающий агрокомплекс (это действительно так), в котором «все во имя человека, все на благо человека», и знает, как перенести этот его опыт на всю Россию. Россия, конечно, не совхоз. Ну а вдруг?

Политическая часть программы содержит несколько кардинальных предложений, главное из которых – ограничение полномочий президента, который станет подконтрольным и подотчетным парламенту. Кроме того предлагается учредить Высший Государственный Совет, без одобрения которого не сможет приниматься ни одно принципиально важное решение президента.

Так что программа к «наездам» СМИ отношения, вроде бы, не имеет. Никаких особых дискуссий она не вызвала. Ни 25 декабря (запомните эту дату!), когда пригласили Грудинина на «Первый» канал в программу «Время покажет» (посмотреть этот выпуск можно здесь), ни на «Эхе Москвы», где о ней тоже поговорили немного.

Надо отметить, что разговор на «Первом» канале, а это часовой эфир, получился содержательным, атмосфера в студии была непринужденной и весьма доброжелательной, Грудинин держался уверенно, на большинство вопросов отвечал весьма убедительно и произвел очень благоприятное впечатление.

Поворот на 180 градусов

Все изменилось сразу после Нового года. На Грудинина обрушился поток компромата. И не только в «желтых» интернет-изданиях и прессе. В бой пошла и тяжелая артиллерия в виде «России-1» и «Первого канала», который еще совсем недавно (мы об этом писали выше) был вполне лоялен к кандидату. И материалы эти были показаны не где-нибудь, а в итоговых информационных программах. Посмотреть и почитать об этом можно здесь.

В чем суть предъявляемых кандидату обвинений? Неожиданно оказалось, что у Грудинина якобы есть зарубежные счета, евробонды и акции, о которых он не указал при подаче документов в ЦИК. Суммы этих активов называются разные от 5 до 7,5 млрд руб. Сам Грудин утверждает, что речь идет о сумме в 25 млн руб., которая предназначалась для лечения его тяжелобольного родственника. Так же он говорит, что все эти счета были закрыты еще весной 2017 года. С детальными пояснениями самого Грудинина можно ознакомиться в уже упомянутом материале «Эха Москвы».

Да, Грудинин человек не бедный. Он утверждает, что за последние 6 лет честно заработал около 150 млн руб., так что многое может себе позволить. 150 млн – деньги большие. Но это, согласитесь, не миллиарды. Конечно, для борца за социальную справедливость и деофшорицацию страны держать деньги в зарубежных банках как-то некрасиво. Но Грудинин-то утверждает, что все это было в прошлом. Впрочем, кто виноват из них, кто прав – судить не нам. Жизнь все по свои местам расставит.

КПРФ вступилась за своего кандидата. В письме к президенту РФ Владимиру Путину, главе ЦИК Элле Памфиловой и дирекциям «Первого канала» и телеканала «Россия-1 » партия обвинила эти СМИ в шельмовании и контрпропаганде против своего кандидата. Серия статей о Грудинине на сайте Life, с которых все и начиналась, в письме не упоминалась. По-видимому, в связи с его, этого сайта, репутацией. Репутация-то репутацией. Но всем известно – Life просто так ничего не пишет. А раз писал и неоднократно, значит, указание получил.

Кому это надо и зачем?

Чем дело кончится, сказать сложно. Поживем – увидим. Сомнительно, что Грудинина снимут с президентской гонки. Ведь это будет страшным ударом по КПРФ, которая все последние годы верой и правдой служила власти, правильно голосуя и тявкая только по разрешенным поводам. Да и левый электорат кто-то, лояльный Кремлю, должен «окормлять».

Тем не менее, интрига налицо. Эксперты и политологи высказывают различные мнения. Мы не будем приводить цитаты из их выступлений, а просто попытаемся обозначить основные версии происходящего.

Сам Грудинин говорит, что Кремль опасается его победы на выборах. Мол, он представляет интересы всего обездоленного населения России, которое за него и проголосует. Вот и вставляют кремлевские «палки в колеса».

На сегодняшний день в победу Грудинина верится с трудом. Во-первых, наш электорат очень консервативен и, в подавляющем большинстве своем, не приветствует радикальных перемен. По крайней мере, на текущий момент, когда худо-бедно жить еще можно. И, во-вторых, Павел Николаевич, при всем уважении к нему, еще далеко не Трамп.

Однако, экспертное сообщество, если консолидировать его мнение, считает, что некоторые опасения у Кремля все же есть. Представляется, что первоначальный замысел Кремля состоял в том, что такие новые и неожиданные лица, как директор совхоза Грудинин и телеведущая Собчак должны раскрасить своим присутствием унылую картину выборов с заранее известным исходом. При этом предполагалось, что они привлекут к избирательным урнам ту часть электората, которая в подавляющем большинстве своем за Путина голосовать бы все равно не стала – коммунистов и молодежь соответственно. Т.е., число поданных за Путина голосов не изменится, а вожделенная явка – повысится. Ведь Владимир Владимирович хочет не просто победить, а стать всенародно избранным президентом – таким отцом нации.

Замысел был хороший. Но с Грудининым, похоже, промашка вышла. Он оказался или, точнее, может оказаться слишком привлекательной фигурой даже для ядра путинского электората, тем более что до выборов еще два месяца впереди. Важно и то, что Грудинин позиционирует себя как кандидат всех левых сил – т.е. всех бедных, «униженных и оскорбленных». Ведь многие из этих людей разочаровались в политике Путина, которая им ничего так и не принесла. И вообще, Владимир Владимирович, кажется, уже с очень многими разошелся – от простых людей до элиты. Просто раньше голосовать было не за кого – ну, не за опостылевших же всем Зюганова и Жириновского. Так что Путин представал меньшим из зол. А теперь появилось новое лицо. Обаятельный, энергичный, отстаивающий так милые сердцам избирателей принципы социальной справедливости, говорящий простым и понятным языком человек. Одна только фраза Грудинина о том, что величие страны определяется не количеством оружия, а уровнем жизни самых незащищенных слоев ее граждан, чего стоит. А он и не только говорит. Сумел ведь «построить социализм», пусть и в одном отдельно взятом совхозе. А вдруг и в масштабах страны получится?

И, похоже, идеи Грудинина находят отклик в самых разных слоях населения. Вот только один характерный пример. В Telegram-канале «Незыгарь» со ста тысячами подписчиков при голосовании Грудинин получил 49% голосов, тогда как Путин и Явлинский набрали по 15%. А пенсионеры Telegram не используют!

Так что у Владимира Владимировича может появиться конкурент, способный разрушить заветную мечту о всенародном признании. Поэтому если Грудинин не поймет, что «всяк сверчок должен знать свой шесток» историю с существующими или несуществующими зарубежными счетами ему будут поминать до самого 18 марта. Мы будем следить за развитием событий.