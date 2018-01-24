Госдуме предложили отменить первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей

24.01.2018 15:14



Официальный представитель Молодежного парламента Мария Воропаева сообщила, о внесении в Государственную думу РФ предложения об отмене для молодых семей первоначального взноса по ипотеке, пишет Российская газета. По ее словам, необходимо предоставить возможность молодым супругам, возраст которых не превышает 35 лет, приобретать жилье без уплаты первоначального взноса, на который приходится копить несколько лет.