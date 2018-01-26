Поймать майнера. Минкомсвязи собирается ловить россиян по счетам за электричество 168 0 Тренды События и факты

В Минкомсвязи хотят разрешить майнинг гражданам России и компаниям, и, более того, предлагают предоставить им специальные квоты на электроэнергию и тариф. Как пишут СМИ, об этом говорится в концепции регулирования майнинга. Все это нужно для того, чтобы контролировать процесс.

Найди меня, если сможешь

Чтобы найти майнеров, предлагается ввести специальную систему, которая будет вычислять майнеров по объему потребления тока и интернет-трафика. Это нужно для того, чтобы была возможность соотносить мощность майнингового оборудования с тем объемом криптовалюты, которое майнер будет декларировать на криптобирже. Как и было сказано выше, для майнеров будут введены квоты на электроэнергию и спецтариф.

Все эти меры обозначены в концепции регулирования майнинга, авторами которой стали сотрудники в Минкомсвязи. Изданию «Ведомости» удалось с ней ознакомиться. Подлинность концепции была подтверждена источниками, которые знают текст документа.

Как пишет издание, майнеры получат двухлетние налоговые каникулы, однако затем они обязаны будут вести бухгалтерский учет. После того как каникулы закончатся, юрлицам придется уплачивать налог на прибыль, а НДС – нет. Вместе с этим в концепции четко не обозначено, какой налог будут платить частные майнеры. Соответствующий документ пока не принят. Планируется, что до первого февраля он будет доработан и передан в правительство.

Сложные тонкости

Ссылаясь на эксперта, издание объясняет, что у майнеров круглые сутки потребление энергии происходит в одинаковом объеме, как, например, на алюминиевом заводе. Поэтому вычислить майнера будет не так уж и сложно.

Есть вариант определить майнера и по его интернет-трафику, однако в этом случае майнеру будет проще спрятаться. Как объясняет Константин Виноградов из фонда Runa Capital, если есть возможность зашифровать трафик, то найти его будет практически нереально. Он добавляет, что майнеров можно искать и там, «где дешевая электроэнергия и резко возросло ее потребление». У крупных майнеров тоже есть возможность спрятаться: для этого надо распределить мощности, либо спрятаться у крупных потребителей энергии.

Что касается майнеров среди дата-центров, то обнаружить их практически невозможно. Это трудоемкий процесс: надо приходить в каждый из них и смотреть, нет ли оборудования для майнинга. Но и здесь есть свои тонкости. Как поясняет интернет-омбудсмен и владелец компании Radius Group (дата-центры) Дмитрий Мариничев, внешне это оборудование почти не отличается. По его словам, установить домашний майнинг можно, однако чтобы доказать его, надо обнаружить работающее оборудование.

Ждем законопроекта

Как напоминает «Коммерсант», недавно в Государственную думу внесли проект закона, согласно которому статус крипторубля закрепляется в качестве платежного средства на территории всей Российской Федерации. Текст законопроекта гласит, что защищать крипторубль будут через криптографические методы. Также, как пишет издание, данный цифровой финансовый актив планируют использовать «участники распределенного реестра цифровых транзакций».

Тем не менее, сам статус криптовалют в России пока что остается неопределенным. В октябре прошлого года глава РФ Владимир Путин отдал распоряжение правительству и Центробанку заняться подготовкой законопроекта, который будет регулировать цифровые и финансовые активы. В нем также должно быть предусмотрено и определено правовое обращение с криптовалютами. Ожидается, что итоговый вариант законопроекта будет представлен в первом полугодии 2018 года.