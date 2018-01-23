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ИЗМИР

Мимо Олимпиады. Почему Шипулин, Ан и Устюгов не попали в список участников

23 Января 2018 243 1 Тренды События и факты
Мимо Олимпиады. Почему Шипулин, Ан и Устюгов не попали в список участников

Российских спортсменов биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана и лыжника Сергея Устюгова не оказалось в списке потенциальных участников зимней Олимпиады в Пхенчхане. Об этом рассказал первый вице-президент ОКР (Олимпийский комитет России) Станислав Поздняков. Примечательно, что все трое никогда не были замешаны в каких-либо допинговых скандалах. Поэтому вопрос о том, по какой причине эти спортсмены «прошли мимо списка», остается под вопросом.

Вопрос остается открытым

«Такие спортсмены, как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда. Они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях. Тем не менее, их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют», – подчеркнул Станислав Поздняков.

По какой причине этих трех спортсменов, лидеров национальной сборной, нет в списке участников, не объясняется. Чтобы точно понять причины этого «казуса», ОКР планирует задать соответствующий вопрос МОК. Поздняков убежден в том, что причины надо обосновать и разъяснить.

«Мы сегодня направляем в адрес МОК официальное письмо с запросом относительно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр», – сообщил он.

Список составляет МОК

Так получается, что в сегодняшней ситуации российские спортсмены проходят своего рода «тройной отсев», чтобы попасть в список участников Олимпиады. Сначала ОКР направил в МОК свой список кандидатов для участия в Олимпийских играх. После этого спецкомиссия, возглавляемая экс-министром спорта Франции и главой ITA (Независимая организация антидопингового тестирования) Валери Фурнейрон сделали свой выбор из этого списка – тех спортсменов, кого МОК готов пригласить на Олимпиаду. В конечном итоге в понедельник этот список передали России – из него теперь и будет сформирована заявка из тех кандидатов, кого «отсеили» в МОК.

Права спортсменов надо отстаивать

ОКР и национальным спортивным федерациям надо делать все, чтобы защитить права своих атлетов, оставшихся без приглашения МОК на Олимпиаду-2018. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга РФ Дмитрий Свищев.

По его словам, у российских спортсменов-лидеров пытаются отобрать право участвовать в Олимпиаде. «Это безумие и полнейший беспредел. Все прекрасно знают, что на этих ребят надеются, и бездоказательно лишить их участия в Олимпиаде – это удар по всей нашей национальной команде. Я считаю, что нужно предпринимать серьезные меры и пытаться отстоять права спортсменов», – заявил Свищев.

«Нас бьют, а мы продолжаем молчать!»

Реакция на отсутствие ведущих российских спортсменов привела к многочисленным комментариям со стороны не только болельщиков, но и представителей политических и спортивных кругов. Так, в беседе с «Чемпионатом» вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев напомнил, что является сторонником того, что Россия не должна принимать участие в Олимпиаде, независимо от того, буду в ней участвовать Шипулин и Устюгов или нет.

«Нас, сборную России, отстранили от участия! Да, официально объявлять бойкот нельзя, потому что мы вылетим на два цикла, и для многих спортсменов — это смерть, а для олимпийского движения страны — большой удар. Можно было сделать так: президент сказал бы, что каждый спортсмен решает для себя сам, а атлеты приняли бы правильное решение. А сейчас едет непонятно кто, непонятно под каким флагом защищать непонятно что», – отметил Лебедев.

Вице-спикер обратил внимание на то, что на Олимпиаду не пустили практически всех, кто строил планы на пьедестал почета. В их числе – Виктор Ан. «Он явно шел на победу, а теперь все – золота в шорт-треке у России не будет. Нас каждый день бьют по морде, а мы продолжаем утираться и молчать! Если есть какая-то великая цель, о которой знают только Жуков и лидер страны, скажите», – заявил он.

Реакция Кремля

В Кремле выражают глубокое сожаление по поводу «удручающих новостей» о том, что Шипулин, Ан и Устюгов не попали в список участников ОИ-2018 – с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также выразил надежду на то, что данная ситуация разъяснится.

«Мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты. Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОК осуществляются», – отметил официальный представитель Кремля в беседе с представителями СМИ.

Напомним, что итоговый список спортсменов, которые будут представлять Россию на Олимпиаде, планируется утвердить 28 января.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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15:13 0 0
Чук:

Весь этот беспредел англосаксов - результат УПОРНОГО молчания ВСЕХ наших власть имущих в ответ на НАГЛЫЕ и НЕПРИКРЫТЫЕ издевательства отвязавшихся англосаксов над Россией и русскими. Может быть уже пора ДАТЬ ответный удар? Или для этого надо ОБЯЗАТЕЛЬНО переизбрать президента-терпилу?!!!

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