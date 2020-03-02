Новые источники энергии, работа мозга и защита от коронавируса. ТОП-10 новостей науки за февраль

Ученые ежедневно совершают невероятные открытия, которые облегчают жизнь человека, искореняют тяжелые заболевания и рассказывают новое об окружающем нас мире. «Капитал страны» представляет подборку самых любопытных научных открытий февраля.

1. Генная инженерия

Благодаря секвенированию генома человека ученые из Европейского института биоинформатики EMBL (EMBL-EBI) смогли определить новые мутации, ответственные за генетические детские заболевания.

2. "Переключатель" сознания

Американские ученые определили область мозга контролирующую сознание. Проведенные опыты показали, что воздействие на данную область мозга электрическим током может "включать" и "выключать" сознание.

3. Танатос или "Жнец смерти"

В Канаде обнаружен новый вид динозавров. Thanatotheristes degrootorum (Танатос) или "Жнец смерти" является старейшим родственником знаменитого T-Rex, и жил за несколько миллионов лет до него.

4. Механизм старения

С возрастом у человека развиваются многочисленные заболевания, такие, как болезни Альцгеймера и Паркинсона, диабет и рак. Но благодаря открытию ученых из Калифорнийского университета найден способ остановить или даже обратить вспять многие из этих возрастных состояний.

5. Сверхбыстрая передача данных

Новая технология использования терагерцовых квантовых каскадных лазеров позволила ученым добиться сверхбыстрой передачи данных. Теперь информация может передаваться со скоростью 100 гигабит в секунду.

6. Работа в команде

Что является самым важным условием успешного развития стартапов? Британские ученые доказали, что успешное развитие нового проекта напрямую зависит от собранной команды.

7. Влияние климата на мозг человека

Существует оптимальная температура, при которой мозг и тело человека работают наиболее продуктивно. В своем новой исследовании ученые показали, как глобальное потепление на планете повлияет на производительность труда.

8. Возобновляемые источники энергии

Можно ли получить электричество из воздуха? Ученые из Массачусетского университета, благодаря нанотехнологиям, создали специальный прибор, который способен вырабатывать электроэнергию используя влагу из окружающего его воздушного пространства.

9. Новый спутник Земли

Ученые обнаружили малый астероид, который стал новым спутником нашей планеты. Специалисты говорят, что подобные "присоединения" случаются довольно часто. Астероид не представляет опасности для Земли и через несколько лет или десятилетий исчезнет.

10. Коронавирус

Коронавирус COVID-2019 возник в китайском Ухане в конце прошлого года и, в настоящее время, довольно быстро распространяется по планете. Эксперты ВОЗ объяснили, как максимально обезопасить себя от возможности заражения и развеяли некоторые мифы о заболевании.

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