Ученые определили механизм старения

Открытие может помочь в лечении или даже обратить вспять развитие возрастных состояний, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона, рак и диабет.

Хроническое воспаление, которое возникает, когда пожилой возраст, стресс или токсины окружающей среды удерживают иммунную систему организма в состоянии перегрузки, могут способствовать развитию различных разрушительных заболеваний, от болезни Альцгеймера и Паркинсона до диабета и рака.

Теперь ученые из Калифорнийского университета в Беркли определили молекулярный «переключатель», который управляет иммунным механизмом, ответственным за хроническое воспаление в организме. Открытие может привести к новым способам остановить или даже обратить вспять многие из этих возрастных состояний.

«Моя лаборатория очень заинтересована в понимании обратимости старения», - говорит старший автор Даника Чен, доцент кафедры метаболической биологии, диетологии и токсикологии в Калифорнийском университете в Беркли. «В прошлом мы показали, что состарившиеся стволовые клетки можно омолодить. Теперь мы спрашиваем: в какой степени можно обратить вспять старение? И мы делаем это, рассматривая физиологические состояния, такие как воспаление и резистентность к инсулину, которые были связаны со старением, связанных с дегенерацией и болезнями».

В этом исследовании Чен и ее команда показывают, что громоздкий набор иммунных белков, называемый воспаленным NLRP3 - отвечающий за обнаружение потенциальных угроз для организма и запуск воспалительного ответа, - может быть по существу отключен путем удаления небольшого количества молекулярного вещества в процессе, называемом деацетилированием.

Гиперактивация NLRP3-воспаления связана с множеством хронических состояний, включая рассеянный склероз, рак, диабет и деменцию. Результаты Чен показывают, что лекарства, направленные на деацетилирование или выключение этого воспаления NLRP3, могут помочь предотвратить или лечить эти состояния и, возможно, возрастную дегенерацию в целом.

Изучив мышей и иммунные клетки, называемые макрофагами, команда обнаружила, что белок, называемый SIRT2, ответственен за деацетилирование воспаления NLRP3. У мышей, которые были выведены с генетической мутацией, которая помешала им продуцировать SIRT2, в зрелом возрасте двух лет было больше признаков воспаления, чем у их нормальных собратьев. Эти мыши также демонстрировали более высокую инсулинорезистентность, состояние, связанное с диабетом 2 типа и метаболическим синдромом.

Команда также изучала более старых мышей, чья иммунная система была разрушена радиацией, а затем восстановлена стволовыми клетками крови, которые продуцировали либо деацетилированную, либо ацетилированную версию воспаления NLRP3. Те, кому давали деацетилированную или «выключенную» версию воспаления, имели повышенную резистентность к инсулину через шесть недель, что указывает на то, что отключение этого иммунного механизма может фактически изменить ход метаболического заболевания, пишет EurekAlert.