Вся правда о COVID-2019. Ученые разрушают мифы о коронавирусе

Ученые из международной миссии, посетившей Китай, разрушают самые популярные мифы о коронавирусе, отвечая на вопросы о защитной ценности масок для лица и о том, как легко поймать COVID-2019.

Утверждение: «Это не опаснее, чем зимний грипп»

Многие люди, которые заражаются коронавирусом, не будут испытывать ничего хуже, чем симптомы сезонного гриппа, но общий профиль заболевания, включая уровень смертности, выглядит более серьезным. В начале вспышки кажущийся уровень смертности может быть завышенным, если пропущено множество легких случаев. Но на этой неделе эксперт ВОЗ предположил, что это не относится к COVID-2019. Брюс Эйлвард, который возглавлял международную миссию в Китай, чтобы узнать о вирусе, говорит, что свидетельства предполагают, что мы видели только верхушку айсберга. Если это подтвердится дальнейшим тестированием, это может означать, что текущие оценки уровня смертности примерно на 1% являются точными. Это сделало бы COVID-2019 примерно в 10 раз более смертельным, чем сезонный грипп, который, по оценкам, убивает от 290 000 до 650 000 человек в год во всем мире.

Утверждение: «Это убивает только пожилых людей, поэтому молодые люди могут расслабиться»

Большинство людей, которые не являются пожилыми людьми и не имеют основных заболеваний, не заболевают COVID-2019. Но вероятность того, что болезнь все еще может привести к серьезным респираторным симптомам, все же выше, чем у сезонного гриппа, и есть другие группы риска - например, работники здравоохранения более уязвимы, потому что они, вероятно, подвержены более высокому воздействию вируса. Действия, которые предпринимают молодые, здоровые люди, включая сообщение о симптомах и следование инструкциям по карантину, будут играть важную роль в защите наиболее уязвимых слоев общества и формировании общей траектории вспышки.

Утверждение: «Маски для лица не работают»

Ношение лицевой маски не является железной одеждой, гарантирующей, что вы не заболеете - вирусы могут также передаваться через глаза, а крошечные вирусные частицы, известные как аэрозоли, все еще могут проникать в маски. Тем не менее, маски эффективны при захвате капелек, которые являются основным путем передачи коронавируса, и некоторые исследования оценили защиту примерно в пять раз по сравнению с отсутствием барьера. Если вы, вероятно, находитесь в тесном контакте с кем-то инфицированным, маска снижает вероятность передачи заболевания. Если вы просто гуляете по городу и не находитесь в тесном контакте с другими людьми, ношение маски вряд ли будет иметь значение.

Утверждение: «Вы должны быть с зараженным человеком в течение 10 минут»

Что касается гриппа, то в некоторых руководящих принципах больниц воздействие определяется как находящееся в пределах шести футов от зараженного человека, который чихает или кашляет в течение 10 минут или дольше. Однако можно заразиться более короткими взаимодействиями или даже забрать вирус с загрязненных поверхностей, хотя считается, что это менее распространенный путь передачи.

Утверждение: «Вакцина может быть готова в течение нескольких месяцев»

Ученые быстро продвинулись в разработке вакцины для нового коронавируса, чему способствовало раннее высвобождение последовательности ДНК китайскими исследователями. Разработка жизнеспособной вакцины продолжается быстро, и в настоящее время несколько команд тестируют кандидатов в экспериментах на животных. Тем не менее, дополнительные испытания, требуемые до того, как коммерческая вакцина может быть развернута, все еще являются длительным мероприятием - и необходимым для обеспечения обнаружения даже редких побочных эффектов. Коммерчески доступная вакцина может появиться в течение года.

Утверждение: «Если объявлена ​​пандемия, мы ничего не можем сделать, чтобы остановить распространение»

Пандемия определяется как всемирное распространение новой болезни, но точный порог для объявления о ней достаточно расплывчатый. На практике предпринимаемые действия не изменятся независимо от того, объявлена ​​пандемия или нет. Меры по сдерживанию - это не просто полное устранение болезни. Задержка начала вспышки или снижение пика крайне важны для того, чтобы системы здравоохранения могли справиться с внезапным наплывом пациентов, пишет The Guardian.