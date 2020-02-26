У Земли появился временный естественный спутник

Ученые обнаружили астероид, который временно стал естественным спутником нашей планеты.

Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле. Объект имеет размер около шести метров и летит с тем же периодом, что и Земля, не удаляясь от планеты и образуя временную орбиту.

Научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов пояснил, что астероид не представляет опасности для нашей планеты. По его словам, подобные объекты иногда "присоединяются" к Земле и могут существовать на своих временных орбитах несколько лет или десятилетий, но "долго не живут", пишет РИА Новости.