Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 ФЕВ, 21:16 МСК
USD (ЦБ)    63,9490
EUR (ЦБ)    69,7684

11 ФЕВ, 21:16 МСК
USD (ЦБ)    63,9490
EUR (ЦБ)    69,7684
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Ученые смогли использовать звук и свет для сверхбыстрой передачи данных

11.02.2020 20:08
Комментарии
Ученые смогли использовать звук и свет для сверхбыстрой передачи данных

Ученые сделали прорыв в контроле терагерцовых квантовых каскадных лазеров, что может привести к передаче данных со скоростью 100 гигабит в секунду. Эта передача данных будет в тысячу раз быстрее, чем интернет, работающий со скоростью 100 мегабит в секунду

Что отличает терагерцовые квантовые каскадные лазеры от других лазеров, так это то, что они излучают свет в терагерцовом диапазоне электромагнитного спектра. Они имеют приложения в области спектроскопии, где они используются в химическом анализе.

Лазеры также могут в конечном итоге обеспечить сверхбыструю беспроводную связь с коротким интервалом, где большие наборы данных должны передаваться между исследовательскими центрами в университетах - или в спутниковой связи.

«Этот результат открывает новую область для физики и инженерии, которая может иметь реальные технологические приложения», - говорит профессор Тони Кент из Университета Ноттингема.

Чтобы иметь возможность отправлять данные с этими увеличенными скоростями, лазеры должны модулироваться очень быстро: включаться и выключаться или пульсировать около 100 миллиардов раз в секунду.

Инженеры и ученые до сих пор не смогли разработать способ достижения этого.

Исследовательская группа ученых из Университета Лидса и Университета Ноттингема считает, что она нашла способ обеспечить сверхбыструю модуляцию, комбинируя силу акустических и световых волн.

Джон Каннингем, профессор наноэлектроники в Школе электроники и электротехники в Лидсе, сказал:

«Это захватывающее исследование. В настоящее время система для модуляции квантового каскадного лазера имеет электрический привод, но эта система имеет ограничения. По иронии судьбы, та же электроника, которая обеспечивает модуляцию, обычно тормозит скорость модуляции. Механизм, который мы разрабатываем, основан на акустических волнах».

Квантовый каскадный лазер очень эффективен. Когда электрон проходит через оптический компонент лазера, он проходит через серию «квантовых ям», где уровень энергии электрона падает и излучается фотон или импульс световой энергии. Один электрон способен излучать несколько фотонов. Именно этот процесс контролируется во время модуляции.

Вместо использования внешней электроники, исследователи использовали акустические волны, чтобы вибрировать квантовые ямы внутри квантового каскадного лазера. Акустические волны генерировались при воздействии импульса другого лазера на алюминиевую пленку. Это заставило пленку расширяться и сжиматься, посылая механическую волну через квантовый каскадный лазер, пишет University of Leeds.

Тони Кент, профессор физики в Ноттингеме, сказал:

«По сути, мы использовали акустическую волну для встряхивания сложных электронных состояний внутри квантового каскадного лазера. Затем мы могли видеть, что его терагерцовая мощность света изменялась акустической волной. Этот результат открывает новую область для физики и инженерии, объединяющуюся в исследовании взаимодействия терагерцового звука и световых волн, которые могут иметь реальные технологические приложения».

Комментировать (без регистрации)
Ученые обнаружили редкую стеклянную игровую фигурку, принадлежащую викингам
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Держитесь за команду! Как сохранить свой бизнес в эпоху перемен?

Держитесь за команду! Как сохранить свой бизнес в эпоху перемен?
Бизнес и психология

«Это наша нефть!» Зачем Минск приступил к отбору российской нефти из «Дружбы»

«Это наша нефть!» Зачем Минск приступил к отбору российской нефти из «Дружбы»
Экономика 8

Переориентация на российское сырье. Как Россия выиграла от санкций США

Переориентация на российское сырье. Как Россия выиграла от санкций США
Экономика 1

Материнский капитал для «Единой России». Как Путин накачивает рейтинг партии власти

Материнский капитал для «Единой России». Как Путин накачивает рейтинг партии власти
Экономика 2

Положить или взять? Какой выбор россиянам дают рекордно низкие банковские ставки?

Положить или взять? Какой выбор россиянам дают рекордно низкие банковские ставки?
Экономика

«Ваш счет закрывают». Стал известен новый способ мошенничества с деньгами россиян

«Ваш счет закрывают». Стал известен новый способ мошенничества с деньгами россиян
Экономика

Узнай, страна

В Кемеровской области начали строить современные очистные сооружения на Талдинском угольном разрезе

В Кемеровской области начали строить современные очистные сооружения на Талдинском угольном разрезе

Во Владикавказе открыли первую в России школу космонавтики с планетарием и реальными тренажерами

Во Владикавказе открыли первую в России школу космонавтики с планетарием и реальными тренажерами

В Томской области выявлена новая нефтяная залежь палеозойской нефти с запасом около 5 млн тонн

В Томской области выявлена новая нефтяная залежь палеозойской нефти с запасом около 5 млн тонн

В Мурманской области на полигонах в Баренцевом море прошел госиспытания фрегат «Адмирал Касатонов»

В Мурманской области на полигонах в Баренцевом море прошел госиспытания фрегат «Адмирал Касатонов»

Новости дня

20:40 В России могут снизить ипотечные ставки В России могут снизить ипотечные ставки
Bloomberg рассказал о надежде Путина на правительство Мишустина
Bloomberg рассказал о надежде Путина на правительство Мишустина
19:46 Экс-президентам могут разрешить стать пожизненными сенаторами Экс-президентам могут разрешить стать пожизненными сенаторами
19:04 Песков высказался о дне голосования по Конституции Песков высказался о дне голосования по Конституции
18:48 Баобаб – дерево-долгожитель Баобаб – дерево-долгожитель
18:38 Голодец получила должность в правлении Сбербанка Голодец получила должность в правлении Сбербанка
17:54 СП - 2 могут запустить до конца 2020 года СП - 2 могут запустить до конца 2020 года
Из порта Находки вышел трубоукладчик «Академик Черский», который достроит «Северный поток – 2»
Из порта Находки вышел трубоукладчик «Академик Черский», который достроит «Северный поток – 2»
17:05 Кабмин выкупит долю ЦБ в Сбербанке Кабмин выкупит долю ЦБ в Сбербанке

Узнай, страна!

15:18 В Кемеровской области начали строить современные очистные сооружения на Талдинском угольном разрезе В Кемеровской области начали строить современные очистные сооружения на Талдинском угольном разрезе
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter