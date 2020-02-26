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Для успеха стартапов на ранней стадии важен правильный выбор команды

26.02.2020 13:52
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Для успеха стартапов на ранней стадии важен правильный выбор команды

В экосистеме стартапов ученые выделили ключевое утверждение: «кто находит правильную команду, приходит к успеху».

Для стартапов на ранних этапах ключевой источник успеха лежит в созданной команде. Эти люди будут нести ответственность за разработку и превращение всего лишь идеи в материальный продукт или актив. Это может показаться тривиальным, однако проблема количественного определения качеств, которыми обладает сотрудник, является одной из самых сложных задач для его эфирного характера. Возможность количественно представить преимущества, которые сотрудник может принести в стартап, является ключевой особенностью в прогнозировании того, какой запуск на ранней стадии будет более вероятным в ближайшем будущем.

Прогнозирование успеха компании на ранней стадии является сложной задачей, поскольку наиболее распространенные модели оценки бизнеса основаны на исторических данных, таких как продажи, денежные потоки, производственные мощности и внутренний рост. Однако эти показатели трудно применить к компаниям ранней стадии развития из-за их ограниченной истории, небольшого (если есть) дохода, операционных убытков и часто их зависимости от частного капитала.

Чтобы решить эту проблему, ученые из Лондонского университета королевы Марии, доктор Бонавентура и Валерио Чиотти проанализировали 41 830 компаний в 117 различных странах в течение 25 лет, с 1990 по 2015 год. Идея подхода заключалась в продвижении методологии ранжирование компаний на основе основных компонентов членов их команды. С этой целью специалисты создали и проанализировали всемирную сеть профессиональных отношений между стартапами. Такая сеть обеспечивает магистраль и каналы, по которым знания могут быть получены, переданы, совместно использованы и повторно объединены. Например, квалифицированные сотрудники, перемещающиеся по фирмам в поисках новых возможностей, могут принести с собой ноу-хау в области передовых технологий.

Результаты оказались очень многообещающими. Так, если слепо инвестировать в 20 случайных компаний на ранних стадиях, можно получим средний показатель успеха около 10%. Однако, если инвестировать в топ-20 компаний, предлагаемых разработанной сетью, можно достичь в среднем около 30% успеха.

Метод, представленный учеными, предоставляет простую эвристическую рекомендацию, то есть он не дает количественную оценку вероятности каждого запуска в списке компаний ранней стадии, показывающего экономический успех в будущем. Этот метод рекомендаций может помочь заинтересованным сторонам разработать и отрегулировать ряд эффективных стратегий, просто основываясь на базовой сети. Более того, это поможет венчурным капиталистам сэкономить время в процессе проверки и оценки компаний, что часто является субъективной и трудоемкой задачей, связанной с предвзятостью и неопределенностью.

Наконец, ученые отмечают, что эта работа призвана прояснить роль, которую сетевые механизмы могут сыграть в поддержании успеха, а не предоставить более сложные, но не интерпретируемые алгоритмы прогнозирования. Тем не менее, необходимо провести дополнительную работу, чтобы полностью изучить сетевую предсказуемость экономического успеха, пишет SocialScience.

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