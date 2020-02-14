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Ученые обнаружили "переключатель" для активации и деактивации сознания

14.02.2020 22:07
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Ученые обнаружили "переключатель" для активации и деактивации сознания

Группа исследователей обнаружила "переключатель сознания" в мозге, который вызывает пробуждение, когда он заряжен электричеством, и, по мнению команды, может даже вывести людей из комы.

Эта область, называемая центральным боковым таламусом, находится глубоко в мозге и, когда запускается электричеством, обнаруживает, что она контролирует сознание. Это было проверено на обезьянах, но та же область присутствует и у людей. У исследователей появилась надежда, что эта технология может быть адаптирована для того, чтобы вывести людей из комы.

Во время проведения эксперимента анестезированным обезьянам был вставлен электрод в мозг, который, когда они были зажаты электрическим током, включал их разум и заставлял их бодрствовать. Когда он был выключен, приматы шли обратно спать. Исследователи успокоили обезьян и оценили их мозговую активность во время сна.

Юрий Заальманн, доцент Университета Висконсина в Мэдисоне, сказал:

«Наши электроды имеют совершенно другую конструкцию. Они гораздо более приспособлены к форме структуры мозга, которую мы хотим стимулировать. Они также более точно имитируют электрическую активность, наблюдаемую в здоровой нормальной системе».

Исследователи сузили потенциальные цели для так называемого переключения сознания, изучая мозг бодрствующих, спящих и обезболенных животных. Методы визуализации были сосредоточены на центральном боковом таламусе как наиболее вероятном месте для контроля сознания. Таламус подвергался воздействию электричества с частотой 50 Гц.

«Мы обнаружили, что, стимулируя эту крошечную область мозга, мы можем разбудить животных и восстановить всю нейронную активность, которую вы обычно наблюдаете в коре головного мозга во время бодрствования», - говорит доктор Заальманн.

И как только электричество перестало течь, обезьяны мгновенно снова засыпали.

Их настороженность в течение этого индуцированного периода сознания была проверена, чтобы увидеть, как они реагировали. Последовательность звуковых сигналов воспроизводилась через динамики с добавлением других случайных звуков. Животные реагировали так же, как и бодрствующие животные, пишет DailyMail.

«Основная мотивация этого исследования - помочь людям с нарушениями сознания жить лучшей жизнью», - говорит первый автор работы Мишель Рединбо, аспирант факультета психологии Университета Висконсина, Мэдисон. «Мы должны начать с понимания минимального механизма, который необходим или достаточен для сознания, чтобы клинически можно было направить правильную часть мозга».

«Есть много захватывающих последствий для этой работы», - добавляет она. «Вполне возможно, что мы сможем использовать эти виды стимулирующих мозг электродов, чтобы вывести людей из комы. Наши результаты также могут быть полезны для разработки новых способов мониторинга пациентов под клинической анестезией, чтобы убедиться, что они находятся в бессознательном состоянии».

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