Ученые обнаружили "переключатель" для активации и деактивации сознания

Группа исследователей обнаружила "переключатель сознания" в мозге, который вызывает пробуждение, когда он заряжен электричеством, и, по мнению команды, может даже вывести людей из комы.

Эта область, называемая центральным боковым таламусом, находится глубоко в мозге и, когда запускается электричеством, обнаруживает, что она контролирует сознание. Это было проверено на обезьянах, но та же область присутствует и у людей. У исследователей появилась надежда, что эта технология может быть адаптирована для того, чтобы вывести людей из комы.

Во время проведения эксперимента анестезированным обезьянам был вставлен электрод в мозг, который, когда они были зажаты электрическим током, включал их разум и заставлял их бодрствовать. Когда он был выключен, приматы шли обратно спать. Исследователи успокоили обезьян и оценили их мозговую активность во время сна.

Юрий Заальманн, доцент Университета Висконсина в Мэдисоне, сказал:

«Наши электроды имеют совершенно другую конструкцию. Они гораздо более приспособлены к форме структуры мозга, которую мы хотим стимулировать. Они также более точно имитируют электрическую активность, наблюдаемую в здоровой нормальной системе».

Исследователи сузили потенциальные цели для так называемого переключения сознания, изучая мозг бодрствующих, спящих и обезболенных животных. Методы визуализации были сосредоточены на центральном боковом таламусе как наиболее вероятном месте для контроля сознания. Таламус подвергался воздействию электричества с частотой 50 Гц.

«Мы обнаружили, что, стимулируя эту крошечную область мозга, мы можем разбудить животных и восстановить всю нейронную активность, которую вы обычно наблюдаете в коре головного мозга во время бодрствования», - говорит доктор Заальманн.

И как только электричество перестало течь, обезьяны мгновенно снова засыпали.

Их настороженность в течение этого индуцированного периода сознания была проверена, чтобы увидеть, как они реагировали. Последовательность звуковых сигналов воспроизводилась через динамики с добавлением других случайных звуков. Животные реагировали так же, как и бодрствующие животные, пишет DailyMail.

«Основная мотивация этого исследования - помочь людям с нарушениями сознания жить лучшей жизнью», - говорит первый автор работы Мишель Рединбо, аспирант факультета психологии Университета Висконсина, Мэдисон. «Мы должны начать с понимания минимального механизма, который необходим или достаточен для сознания, чтобы клинически можно было направить правильную часть мозга».