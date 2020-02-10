Ученые обнаружили новый вид динозавров

Ученые сообщили, что они обнаружили новый вид динозавров, тесно связанных с Tyrannosaurus rex, который бродил по равнине Северной Америки около 80 миллионов лет назад.

Thanatotheristes degrootorum, что в переводе с греческого означает «Жнец смерти», считается старейшим представителем семейства T-Rex, обнаруженным в северной части Северной Америки, и его длина достигала до восьми метров (26 футов).

«Мы выбрали имя, которое воплощает в себе то, что этот тиранозавр был единственным известным крупным хищником своего времени в Канаде, «Жнецом смерти», - говорит Дарла Зеленицкий, доцент кафедры палеобиологии динозавров в Канадском университете Калгари. «Прозвищем нового вида динозавра стало Танатос».

Принимая во внимание, что T-Rex - самый известный из всех видов динозавров, увековеченный в эпическом Парке юрского периода Стивена Спилберга 1993 года - преследовал свою жертву около 66 миллионов лет назад, Танатос датируется, по крайней мере, 79 миллионами лет назад.

Образец был обнаружен Джаредом Ворисом, аспирантом в Калгари, и является первым новым видом тиранозавра, найденным за 50 лет в Канаде.

«Условно говоря, существует очень мало видов тиранозавридов», - сказал Зеленицкий, соавтор работы.

Исследование показало, что у Танатоса была длинная глубокая морда, похожая на более примитивных тиранозавров, которые жили на юге Соединенных Штатов. А из-за характера пищевой цепи эти крупные хищники были редкостью по сравнению с травоядными или поедающими растения динозаврами. По мнению ученых, разница в форме черепа тиранозавра между регионами могла быть обусловлена различиями в рационе питания и зависеть от добычи, доступной в то время, пишет phys.org.