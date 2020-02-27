Глобальное потепление затронет всех людей на планете. Ученые показали влияние изменения климата на мозг человека.
Изменение глобальных температур затронет всех людей на планете. Оно принесет трудные дни для тех, кто страдает от неврологических состояний, а также потерю производительности для всех работников в мире.
Изменение глобальной температуры может означать потерю производительности труда для работников по всему миру, считает Нэнси Сикотт, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой неврологии в Cedars-Sinai.
«Очевидно, что существует оптимальная температура, при которой мозг и тело работают лучше всего, и если температура становится слишком высокой, производительность снижается, потому что наш мозг и тело не могут функционировать на высочайшей скорости», - говорит она.
Сикотт указывает на доклад Международной организации труда за 2019 год, в котором рассматривается влияние теплового стресса, вызванного глобальными изменениями климата, на производительность труда и экономическую производительность.
В докладе прогнозируется, что усиление теплового стресса и экстремальных погодных условий, вызванных изменением климата, приведет к сокращению рабочего времени и что последствия изменения климата непропорционально скажутся на работниках, особенно таких отраслей, как сельское хозяйство и строительство.
«За прошедшее время накопилось много знаний о том, как устроен мир и каким будет время года», - сказал Сикотт. «Но теперь фермерам приходится менять свое поведение. Времена года не действуют так, как они привыкли. Это просто добавляет эту непредсказуемость, которую я не думаю, что мы можем действительно полностью определить количественно, и мы точно не знаем, куда она в конце идет».
Также эти экстремальные колебания температуры могут непропорционально повлиять на людей, которым труднее регулировать температуру тела, таких как дети и пожилые люди, утверждает Сикотт. Более частые экстремальные погодные условия, такие как ураганы, также могут нарушать доступ к лечению для людей с хроническими заболеваниями, таких как больные раком, которые полагаются на регулярные посещения медицинских учреждений для спасительного лечения.
Более жаркие дни по всему миру также могут привести к более трудным дням для тех, кто борется с определенными неврологическими состояниями, включая рассеянный склероз (РС), дегенеративное заболевание, при котором собственные иммунные клетки пациента атакуют миелиновые оболочки, которые защищают нервные клетки, и связи между нервными клетками, в головном и спинном мозге.
«Существует очень четкая корреляция между жарой и ухудшением симптомов рассеянного склероза», - сказал Сикотт.
Этот эффект, известный как феномен Утхоффа, означает, что пациенты с определенными неврологическими заболеваниями могут испытывать ухудшение симптомов при повышении температуры тела, будь то лихорадка, энергичные упражнения или просто особенно жаркий день.
Для пациентов с этими состояниями более жаркие дни могут означать больше дней, проведенных в борьбе со слабостью, онемением и покалыванием в конечностях или даже потерей зрения.
Сикотт обеспокоена тем, что изменение климата может означать больше этих трудных дней для ее пациентов, несмотря на весь прогресс, достигнутый в этой области за последние 20 лет, пишет NewsWise.
Поскольку глобальные температуры продолжают повышаться, Сикотт говорит, что она будет больше разговаривать со своими пациентами с РС об их симптомах, связанных с жарой, но, по ее словам, «в конечном итоге здоровье людей связано со здоровьем планеты. А наша планета не так уж здорова».
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