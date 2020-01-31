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Лекарство от рака, голос мумии и предел человечества. ТОП-10 новостей науки за январь

31 Января 2020 48 0 События и факты
Лекарство от рака, голос мумии и предел человечества. ТОП-10 новостей науки за январь

Ученые ежедневно совершают невероятные открытия, которые облегчают жизнь человека, искореняют тяжелые заболевания и рассказывают новое об окружающем нас мире. «Капитал страны» представляет подборку самых любопытных научных открытий января.

1. Голос мумии

Британские ученые смогли восстановить голос 3000-летней египетской мумии. Исследователи и раньше пытались восстановить голоса древних людей, но эта работа стала первой удачной попыткой.

2. Карта окрестностей черной дыры

Ученые смогли создать первую в мире карту окрестностей черной дыры. Используя рентгеновские лучи, международная команда специалистов смогла картировать окрестности объекта.

3. Новая технология против бактерий

Проблема устойчивости бактерий к современным антибиотикам становится одной из самых серьезных в мире. Но благодаря открытию исследователей, появилась новая технология, способная уничтожать антибиотикорезистентные бактерии.

4. Строительные блоки для Луны и Марса

Человек стремится к освоению космоса. Но как можно строить дома и сооружения на Луне и Марсе? Специалисты НАСА дают ответ на этот вопрос, разрабатывая технологию выращивания твердых структур, таких, например, как строительные блоки из грибов.

5. Неэлементарные частицы

Изучая структуру и взаимодействие элементарных частиц, ученые стремятся понять, как устроен мир неживой природы, и установить наиболее общие законы, которые им управляют. Недавно специалисты обнаружили в Антарктиде необычные частицы, которые выпадают из стандартной модели физики элементарных частиц.

6. Решение проблемы денге

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более 390 млн человек во всем мире каждый год заболевают лихорадкой денге, а связанные с этим экономические потери оцениваются примерно в 40 млрд долларов США в год. Новое открытие ученых может положить конец распространению болезни и решить острую проблему глобальной эпидемии.

7. Геном гигантского кальмара

Подводный мир содержит много удивительных тайн. Одну из них недавно удалось раскрыть датским ученым. Речь идет о гигантском кальмаре, геном которого удалось расшифровать спустя 14 лет. Теперь исследователи узнали несколько тайн происхождения головоногого моллюска и его гигантского роста.

8. Лекарство от рака

Рак – страшный диагноз. Ученые всего мира борются с распространением смертельного заболевания. Новое исследование специалистов из Кардиффского университета дает надежду на создание нового универсального лекарства от рака.

9. Всех не прокормишь

Сколько человек может жить на планете Земля? Согласно исследованию немецких ученых, современная мировая продовольственная система может прокормить только 3,4 млрд человек.

10. Самый древний кратер

За свою длинную историю существования, наша планета подвергалась большому количеству ударов астероидов. Австралийские ученые, похоже, нашли самый древний кратер, оставленный «космическим пришельцем».

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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