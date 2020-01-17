Созданы комары, устойчивые ко всем типам вируса денге

Ученые CSIRO разработали комаров, устойчивых ко всем четырем типам вируса денгеm

В прошлом году ученые австралийской организации Содружество научных и промышленных исследований (CSIRO) совершили большой прорыв - инженерные комары, которые разрывают цепь передачи вируса Зика. Но они сделали это, имея в виду несколько мишеней, причем рассматриваемый комар Aedes aegypti также выступает в качестве переносчика болезней номер один для вируса денге. Исследователи теперь добавили эту "стрелку в колчан" своих генетически модифицированных комаров, надеясь решить проблему глобальной эпидемии.

Лихорадка денге является изнурительным состоянием, которое может вызывать такие симптомы, как сыпь, мышечные боли, головные боли, а в более серьезных случаях - сильное кровотечение и даже смерть. Вирус денге является виновником этого заболевания, а комары, которые кусают зараженных людей и продолжают кусать других, являются основными виновниками распространения этой болезни среди населения.

«Существует настоятельная глобальная потребность в эффективных стратегиях борьбы с комарами, которые распространяют вирус денге, поскольку в настоящее время нет известных методов лечения, а доступная вакцина является лишь частично эффективной», - говорит старший исследователь CSIRO доктор Прасад Парадкар.

Теперь ученые CSIRO имеют генно-инженерных комаров, устойчивых ко всем четырем серотипам вируса денге.

Парадкар и его команда теперь успешно используют достижения генной инженерии, которые были созданы для производства устойчивой к вирусу Зика породы комаров в прошлом году, для создания первой породы комаров, полностью устойчивой к вирусу денге. Хотя ученые уже достигли прогресса в достижении этой цели, ранее разработанные комары проявляли устойчивость только к одному или двум серотипам вируса денге.

«Это первый инженерный подход, который нацелен на все четыре типа денге, что имеет решающее значение для эффективного подавления болезней», - говорит Парадкар. «Ожидается, что количество вирусов, передаваемых комарами, возрастет в ближайшие годы, поэтому CSIRO сосредоточена на разработке новых способов решения этой глобальной проблемы».

Учитывая, что денге заражает более 390 миллионов человек во всем мире каждый год, а связанные с этим экономические потери оцениваются примерно в 40 миллиардов долларов США в год, этот прорыв может оказать серьезное влияние в глобальном масштабе. И есть надежда, что потенциал этой технологии не ограничится денге, но распространится и на другие формы болезней, передаваемых комарами, пишет NewAtlas..