Теперь вы можете слушать голос 3000-летней египетской мумии

Мертвые говорят! Британские ученые восстановили голос одной из египетских мумий.

Группе исследователей из Великобритании удалось восстановить голосовой тракт египетской мумии, используя комбинацию компьютерной томографии, 3D-печати и электронной гортани. Невероятный проект начался в 2013 году и сочетает в себе опыт клинической науки, археологии, египтологии, музейного дела и электротехники.

В течение шести лет команда усердно работала над тем, чтобы научно воссоздать голос Несьямуна, древнего египтянина, которому 3000 лет. Пока что система может издавать только один звук, гласный между «а» и «е». Полученные результаты опубликованы в научных докладах .

Данный "подвиг" стал возможен благодаря тому, как хорошо сохранились гортань и горло мумифицированного тела Несьямуна. КТ позволила команде восстановить его голосовой тракт, который затем был воссоздан с использованием 3D-принтера. Искусственный голосовой тракт теперь может издавать звук - первый шаг к попытке восстановить голос древнего египтянина.

«Этот процесс позволяет слышать звук его тракта в его саркофаге, который является звуком, который может издавать его голосовой тракт - таков и его голос», - сказал IFLScience ведущий автор работы, профессор Дэвид Ховард из Royal Holloway, Лондонский университет. «Когда дело доходит до мыслей о создании бегущей речи, все по-другому, но есть возможности. Объединение знаний о фонетике и лингвистике с речевой наукой означает, что мы могли бы использовать их, чтобы предвидеть типичные артикуляционные жесты, которые он использовал бы для изменения формы своего голосового тракта, и, следовательно, делать это в программном обеспечении и создавать бегущую речь. Конечно, это только идея и необходимо проделать много работы, чтобы приблизиться к цели, но это отличная возможность для будущего».

Ученые ранее пытались воссоздать голоса древних людей, используя программное обеспечение для распознавания лиц, чтобы создать приближение звуков, которые они издали бы. Но новое исследование - является первой удачной попыткой.

Имя Несьямуна означает «True of Voice», совпадение, которое "пощекотало" исследователей. Помещенный в прекрасно украшенный гроб, он был священником, носителем благовоний и писцом в древнеегипетском храме в Карнаке и умер примерно в 1100 году до нашей эры. Мумия - одна из самых изученных в Британии, и эта работа является частью проекта «Голос прошлого».