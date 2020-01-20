Ученые открывают новые иммунные клетки, способные уничтожить рак

Исследователи из Кардиффского университета предполагают, что новая Т-клетка дает надежду на универсальную противораковую терапию и создание нового универсального лекарства от рака.

Группа специалистов утверждает, что недавно обнаруженный тип иммунных клеток-киллеров открыл перспективу «универсальной» терапии рака. Исследователи из Университета Кардиффа предполагают, что новая Т-клетка дает надежду на универсальную противораковую терапию.

Т-клеточная терапия рака - когда иммунные клетки удаляются, модифицируются и возвращаются в кровь пациента для поиска и уничтожения раковых клеток - это новейшая парадигма лечения рака.

Наиболее широко используемый метод известен как CAR-T и персонализирован для каждого пациента. Тем не менее, он нацелен только на ограниченное количество раковых заболеваний и не был успешным для солидных опухолей, которые составляют большинство раковых заболеваний.

Но ученые обнаружили, что Т-клетки оснащены новым типом Т-клеточных рецепторов (TCR), который распознает и убивает большинство типов рака у человека, игнорируя при этом здоровые клетки.

Он распознает молекулу, присутствующую на поверхности широкого спектра раковых клеток и нормальных клеток, и способен различать здоровые и раковые клетки - убивая только последние.

Профессор Эндрю Сьюэлл, ведущий автор исследования в Медицинской школе Университета Кардиффа, сказал, что было «весьма необычно» найти TCR с такой широкой специфичностью к раку, что подняло перспективу «универсальной» терапии рака.

Он добавил:

«Мы надеемся, что этот новый TCR может предоставить нам другой путь для нацеливания и уничтожения широкого спектра раковых заболеваний у всех людей».

Современные методы лечения, основанные на TCR, могут использоваться только у меньшинства пациентов с меньшим количеством раковых заболеваний. Нацеливание на рак с помощью MR1-ограниченных Т-клеток представляет собой захватывающую новую границу - оно открывает перспективы «универсального для всех»лечения рака; единственный тип Т-клеток, который может быть способен уничтожить множество различных виды рака по всему населению.

«Раньше никто не верил, что это возможно», - говорит Сьюэлл.

Обычные Т-клетки сканируют поверхность других клеток, чтобы найти аномалии и устранить раковые клетки, но игнорируют клетки, которые содержат только «нормальные» белки.

Сканирование распознает небольшие части клеточных белков, которые связаны с молекулами клеточной поверхности, называемыми антигеном лейкоцитов человека (HLA), позволяя Т-клеткам-киллерам видеть, что происходит внутри клеток, сканируя их поверхность.

Но новое исследование описывает уникальный TCR, который может распознавать многие виды рака через одну HLA-подобную молекулу под названием MR1. В отличие от HLA, MR1 не меняется в популяции людей - это означает, что она является чрезвычайно привлекательной новой мишенью для иммунотерапии.

В лаборатории было показано, что Т-клетки, оснащенные новым TCR, убивают раковые клетки легких, кожи, крови, толстой кишки, молочной железы, предстательной железы, яичников, почек и шейки матки, игнорируя при этом здоровые клетки. Чтобы проверить терапевтический потенциал этих клеток in vivo, исследователи вводили Т-клетки, способные распознавать MR1, мышам с раком человека и иммунной системой человека. Ученые говорят, что исследование показало обнадеживающие результаты.

Они также смогли продемонстрировать, что Т-клетки пациентов с меланомой, модифицированные для экспрессии этого нового TCR, могут разрушать не только собственные раковые клетки пациента, но и раковые клетки других пациентов в лаборатории, независимо от типа HLA пациента.

В настоящее время исследователи экспериментируют, чтобы определить точный молекулярный механизм, с помощью которого новый TCR различает здоровые клетки и рак. Они надеются опробовать новый подход у пациентов к концу года.

Профессор Авен Галлимор, руководитель отдела инфекций и иммунитета университета и ведущего отдела иммунологии рака в Научно-исследовательском центре рака Уэльса, сказал: