Ученые определили самый старый кратер от удара астероида

Группа австралийских ученых определила самый старый кратер, образовавшийся от удара огромного астероида. По их мнению, именно это событие привело к глобальному потеплению на планете.

Более 2 млрд лет назад астероид врезался в Землю и создал кратер шириной 43 мили в глубинке Западной Австралии. Теперь исследователи считают, что это самый старый из известных ударных кратеров, предшествующий другим на 200 млн лет. И возможно, что удар привел к большой оттепели, когда Земля вышла из глобального замороженного состояния.

В отличие от луны, поверхность Земли геологически активна и постоянно меняется. Это затрудняет определение самых старых ударных кратеров, потому что эрозия и активные тектонические плиты скрывают свидетельства.

Чтобы определить, что кратер Яррабубба в Австралии является самым старым, исследователи провели изотопный анализ минералов внутри кратера. Циркон и монацит, оба минерала, найденные на месте работ, подверглись "ударной" перекристаллизации, вызванной ударом астероида.

Учитывая его возраст, кратер разрушился до остатка того, чем он когда-то был, что затрудняет определение его первоначального размера. Это верно и для других кратеров, которые исследователи пытались идентифицировать в Африке и Австралии раньше. В этих случаях они датировали материал, созданный ударами астероидов, но не могли найти ударные кратеры.

Новая эра кратера Яррабубба, созданная датировкой минералов, более точна, чем предыдущие оценки, и насчитывает 2,229 млрд лет.

«Теперь мы знаем, что кратер Яррабубба был создан прямо в конце того, что обычно называют ранней "Землей - снежного кома" - время, когда атмосфера и океаны развивались и становились все более насыщенными кислородом, и когда скалы, осажденные на многих континентах, регистрировали ледниковые условия», - сказал Крис Киркланд, соавтор исследования и профессор Школы наук о Земле и планет в Университете Кертина в Перте, Австралия.

Это определение позволило исследователям сопоставить по времени удар астероида с тем, что они знают об истории Земли.

«Возраст воздействия Яррабуббы соответствует исчезновению ряда древних оледенений. После удара ледниковые отложения отсутствуют в горной истории в течение 400 млн лет», - сказал Николас Тиммс, соавтор исследования и доцент Школы наук о Земле и планет в Университете Кертина в Перте, Австралия. «Этот поворот судьбы говорит о том, что сильное воздействие метеоритов могло повлиять на глобальный климат».

Исследователи провели различные симуляции, чтобы понять, каким образом удар астероида мог повлиять на Землю и ее климат. До сих пор, согласно исследованию, «отчет о кратеровых столкновениях отсутствовал, когда произошли значительные изменения в гидросфере и атмосфере Земли» между 2,1-2,5 млрд лет назад.

Они симулировали то, что могло бы произойти, если бы астероид ударился о континентальный ледяной покров, учитывая состояние «Земли - снежного кома» в то время.

Расчеты показали, что воздействие на покрытый льдом континент могло бы отправить полтриллиона тонн водяного пара - важного парникового газа - в атмосферу. Этот вывод поднимает вопрос, могло ли это воздействие склонить чашу весов достаточно, чтобы положить конец ледниковым условиям.

Водяной пар является эффективным и наиболее распространенным парниковым газом, который может поглощать излучение и отправлять его обратно на поверхность Земли, способствуя потеплению.

Удар астероида привет к попаданию в атмосферу от 87 до 5000 триллионов килограммов водяного пара, что могло бы оказать согревающий эффект. Исследователи полагают, что потенциальные последствия этого для глобального климата требуют дополнительных исследований, пишет CNN.