Ученые определили самый старый кратер от удара астероида
Группа австралийских ученых определила самый старый кратер, образовавшийся от удара огромного астероида. По их мнению, именно это событие привело к глобальному потеплению на планете.
Более 2 млрд лет назад астероид врезался в Землю и создал кратер шириной 43 мили в глубинке Западной Австралии. Теперь исследователи считают, что это самый старый из известных ударных кратеров, предшествующий другим на 200 млн лет. И возможно, что удар привел к большой оттепели, когда Земля вышла из глобального замороженного состояния.
В отличие от луны, поверхность Земли геологически активна и постоянно меняется. Это затрудняет определение самых старых ударных кратеров, потому что эрозия и активные тектонические плиты скрывают свидетельства.
Чтобы определить, что кратер Яррабубба в Австралии является самым старым, исследователи провели изотопный анализ минералов внутри кратера. Циркон и монацит, оба минерала, найденные на месте работ, подверглись "ударной" перекристаллизации, вызванной ударом астероида.
Учитывая его возраст, кратер разрушился до остатка того, чем он когда-то был, что затрудняет определение его первоначального размера. Это верно и для других кратеров, которые исследователи пытались идентифицировать в Африке и Австралии раньше. В этих случаях они датировали материал, созданный ударами астероидов, но не могли найти ударные кратеры.
Новая эра кратера Яррабубба, созданная датировкой минералов, более точна, чем предыдущие оценки, и насчитывает 2,229 млрд лет.
«Теперь мы знаем, что кратер Яррабубба был создан прямо в конце того, что обычно называют ранней "Землей - снежного кома" - время, когда атмосфера и океаны развивались и становились все более насыщенными кислородом, и когда скалы, осажденные на многих континентах, регистрировали ледниковые условия», - сказал Крис Киркланд, соавтор исследования и профессор Школы наук о Земле и планет в Университете Кертина в Перте, Австралия.
Это определение позволило исследователям сопоставить по времени удар астероида с тем, что они знают об истории Земли.
«Возраст воздействия Яррабуббы соответствует исчезновению ряда древних оледенений. После удара ледниковые отложения отсутствуют в горной истории в течение 400 млн лет», - сказал Николас Тиммс, соавтор исследования и доцент Школы наук о Земле и планет в Университете Кертина в Перте, Австралия. «Этот поворот судьбы говорит о том, что сильное воздействие метеоритов могло повлиять на глобальный климат».
Исследователи провели различные симуляции, чтобы понять, каким образом удар астероида мог повлиять на Землю и ее климат. До сих пор, согласно исследованию, «отчет о кратеровых столкновениях отсутствовал, когда произошли значительные изменения в гидросфере и атмосфере Земли» между 2,1-2,5 млрд лет назад.
Они симулировали то, что могло бы произойти, если бы астероид ударился о континентальный ледяной покров, учитывая состояние «Земли - снежного кома» в то время.
Расчеты показали, что воздействие на покрытый льдом континент могло бы отправить полтриллиона тонн водяного пара - важного парникового газа - в атмосферу. Этот вывод поднимает вопрос, могло ли это воздействие склонить чашу весов достаточно, чтобы положить конец ледниковым условиям.
Водяной пар является эффективным и наиболее распространенным парниковым газом, который может поглощать излучение и отправлять его обратно на поверхность Земли, способствуя потеплению.
Удар астероида привет к попаданию в атмосферу от 87 до 5000 триллионов килограммов водяного пара, что могло бы оказать согревающий эффект. Исследователи полагают, что потенциальные последствия этого для глобального климата требуют дополнительных исследований, пишет CNN.
«Наши результаты показывают, что получение точного возраста известных кратеров важно - этот вид оставался на виду почти два десятилетия, прежде чем его значение было осознано», - сказал Аарон Кавози, соавтор исследования и старший научный сотрудник Школы наук о Земле и планет в Университете Кертина в Перте, Австралия. «Яррабуба составляет примерно половину возраста Земли, и возникает вопрос о том, были ли разрушены все более старые ударные кратеры или они все еще там, ожидают обнаружения».
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