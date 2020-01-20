Земля может прокормить только 3,4 млрд человек

Немецкие ученые провели исследование глобальной системы земледелия и выяснили, что современная продовольственная система может обеспечить устойчивое питание только 3,4 млрд человек.

Наша нынешняя продовольственная система может прокормить только 3,4 млрд человек, не нарушая ключевых планетарных пределов, согласно анализу глобальной системы земледелия. Тем не менее, реорганизация того, где выращивается ферма, - вместе с некоторыми изменениями в рационах - позволила бы нам кормить 10 млрд человек на устойчивой основе, заключает анализ.

«Мы не должны идти дальше в направлении производства продуктов питания в ущерб окружающей среде», - говорит Дитер Гертен из Потсдамского института исследований воздействия на климат в Германии и автор исследования.

В 2009 году исследователи определили девять так называемых планетарных границ: пределы, которые мы не должны превышать, если мы хотим поддерживать системы жизнеобеспечения Земли. Команда Гертена рассмотрела четыре границы, которые имеют отношение к сельскому хозяйству: не использовать слишком много азота, что приводит к мертвым зонам в озерах и океанах; не брать слишком много пресной воды из рек; не вырубать слишком много леса и поддержание биоразнообразия.

Вывод команды заключается в том, что сегодня половина производства продуктов питания нарушает эти ограничения. Тем не менее, этот анализ также первым дает представление о том, где географически эти пределы нарушаются. Изменив то, что там выращивается, команда говорит, что можно будет накормить 10 млрд человек, действуя в этих четырех пределах.

Это будет связано с возрождающимися фермами в районах, где существует угроза более чем 5 видам; восстановлением лесных угодий, где вырублено более 85% тропических лесов; сокращением водозабора для орошения и других целей, когда берется слишком много и уменьшением азотных удобрений, когда уровни в поверхностных водах слишком высоки. Фермы могут быть расширены в районах, где эти пределы не превышаются.

Это может, например, означать ограничение использования удобрений в некоторых частях восточного Китая и центральной Европы и расширение его в некоторых странах Африки к югу от Сахары и на западе США.

Такие изменения позволят обеспечить устойчивое производство достаточного количества продуктов питания для 7,8 млрд человек, что примерно соответствует нынешнему населению мира. Сокращение пищевых отходов и отказ от употребления мяса могут увеличить это до 10,2 млрд.

Одно большое предостережение заключается в том, что команда предполагает, что планета не прогреется более чем на 1,5 градуса Цельсия. Будущие исследования будут смотреть на последствия потепления за пределами этого, говорит Гертен. С другой стороны, команда предполагает, что мир полагается только на существующие технологии, а не на новые подходы, такие как редактирование генома и использование электричества от солнечных батарей для выращивания пищи, пишет NewScientist.