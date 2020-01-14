Могут ли будущие дома на Луне и Марсе быть сделаны из грибов?

Научная фантастика часто представляет наше будущее на Марсе и других планетах, управляемых машинами, с металлическими городами и летающими автомобилями, поднимающимися над дюнами красного песка. Но реальность может быть еще более странной.

Специалисты НАСА исследует технологии, которые могли бы вырастить структуры из грибов, чтобы стать нашими будущими домами в звездах, и, возможно, привести к более устойчивому образу жизни на Земле.

Проект по мико-архитектуре из исследовательского центра Эймса НАСА в Силиконовой долине в Калифорнии - это создание прототипов технологий, которые могут «вырастить» среду обитания на Луне и Марсе - в частности, грибы и невидимые подземные нити, составляющие основную часть гриба, известные как мицелий.

«Прямо сейчас традиционные проекты среды обитания для Марса похожи на черепаху - переносить наши дома с нами за спиной - надежный план, но с огромными затратами энергии», - сказала Линн Ротшильд, главный исследователь проекта на ранней стадии. «Вместо этого мы можем использовать мицелию для выращивания этих сред обитания самостоятельно, когда мы туда доберемся».

В конечном счете, проект предусматривает будущее, в котором люди-исследователи смогут создать компактную среду обитания, построенную из легкого материала с бездействующими грибками, которая продлится в дальних поездках в такие места, как Марс. По прибытии, разворачивая эту базовую структуру и просто добавляя воду, грибы смогут вырасти вокруг этой структуры в полностью функциональную среду обитания человека - и все это при условии безопасного содержания в среде обитания, чтобы избежать загрязнения окружающей среды Марса.

Грибы - это группа организмов, которые производят споры и поглощают органические вещества, такие как дрожжи в хлебе или пиве, грибы в вашем салате, плесень, которая может расти, если вы оставите этот салат в холодильнике слишком долго или даже организмы, которые производят антибиотики, такие как пенициллин.

Но часть гриба, которую вы, вероятно, не видели, это мицелия. Эти крошечные нити с высокой точностью создают сложные структуры, объединяясь в более крупные структуры, такие как грибы. При правильных условиях их можно заставить создавать новые конструкции - от материала, похожего на кожу, до строительных блоков для среды обитания на Марсе.

Создание пригодного для жилья дома для будущих астронавтов означает больше, чем просто вырастить крышу над головой. Астронавты должны будут удовлетворить все свои основные потребности, как и на Земле, и столкнуться с дополнительными проблемами жизни в суровых условиях в отдаленном мире.

Проект не может просто разработать оболочку - это проект дома. Этот дом представляет собой нечто большее, чем набор стен - у него есть своего рода экосистема с множеством видов организмов наряду с людьми, которых он призван защищать.

Грибковая мицелия - это жизненная форма, которая должна есть и дышать. Вот где появляется нечто, называемое цианобактериями - разновидность бактерии, которая может использовать энергию Солнца для преобразования воды и углекислого газа в кислородную и грибную пищу.

«Когда мы создаем космос, мы можем экспериментировать с новыми идеями и материалами с гораздо большей свободой, чем на Земле», - сказала Ротшильд. «И после того, как эти прототипы будут разработаны для других миров, мы можем вернуть их к нашему».

Суровые условия Луны и Марса потребуют новых способов жизни - выращивать дома, а не строить их, добывать минералы из сточных вод вместо камней. Но, обращаясь к элегантным системам нашего собственного мира природы, мы можем разрабатывать экологичные решения. Будь то в отдаленных мирах или на нашей собственной постоянно меняющейся Земле, грибки могут быть тем, что смело ведет нас в будущее.