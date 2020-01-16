В Антарктике обнаружены любопытные частицы, противоречащие современной физике

Стандартная модель физики элементарных частиц является одной из вершин человеческой изобретательности. Она описывает мир частиц и их взаимодействия, и ее предсказания подтверждаются снова и снова. До недавнего времени.

Исследования, проведенные в 2018 году, показали пару событий, обнаруженных в эксперименте по Антарктической импульсной переходной антенне (ANITA), которые не могли быть согласованы со стандартной моделью. Новое исследование дополняет эти обнаружения, а также третье исследование ANITA, сравнивая их с данными нейтринной обсерватории IceCube. И, кажется, могут быть некоторые очень интересные объяснения аномалий.

ANITA и IceCube ищут частицы одного типа, космические нейтрино сверхвысоких энергий, но используют разные методы. Нейтрино - это частицы без электрического заряда и крошечной массы. Эти два свойства позволяют им легко перемещаться по планете без повреждений. Если вы поднимите большой палец, около 100 миллиардов нейтрино будут проходить через ваш эскиз каждую секунду.

Учитывая, сколько их, иногда нейтрино попадает в ядро атома, испускающего свет, и в каскад других частиц. Детекторы IceCube, встроенные в антарктический лед, ищут вспышки, вызванные столкновениями нейтрино. Тем временем ANITA взлетает на аэростатном воздушном шаре в поисках каскада ливня, идущего с земли после того, как нейтрино, пересекая планету, сталкиваются с чем-то во льду.

Три события, обнаруженные в 2006, 2014 и 2015 годах, чрезвычайно энергичны. Первые два имели энергию, сравнимую с монетой, падающей со стола, что огромно, учитывая, что это крошечные субатомные частицы. Энергия третьего была намного больше. Команда изучила данные IceCube, но не обнаружила никаких "обнаружений", что делает аномалии еще более "аномальными".

И вот, согласно новому анализу, обнаруженные данные не соответствуют астрофизическим интерпретациям. Похоже, что за этими необычными событиями нет столкновений сверхновых или нейтронных звезд.

События согласуются с определенной физикой за пределами стандартной модели, включая определенные модели, объясняющие темную материю. Команда теперь планирует ограничить возможные параметры для этих моделей в будущей работе. Исследователи также планируют провести дополнительные исследования, чтобы убедиться, что аномалии действительно обладают невероятными свойствами, обнаруженными ANITA, пишет IFLScience.