К открытию МАКС-2019 в Жуковском установят памятник Ту-144

С 27 августа по 1 сентября пройдет очередной Московский Авиакосмический Салон МАКС – 2019. Посетителей салона ждет сюрприз – перед центральным въездом на выставку будет установлен памятник легендарному советскому сверхзвуковому пассажирскому самолету Ту-144.

Во всем мире было построено всего две модели сверхзвуковых пассажирских самолетов – наш Ту-144 и франко-английский «Конкорд». Но наша «тушка» поднялась в небо на два месяца раньше. Вот уникальное видео ее первого полета.

Представьте себе эту машину. Ее длина составляла 65,695 метров. Это больше половины футбольного поля. Вес, при максимальной нагрузке – 195 тонн. Крейсерская сверхзвуковая скорость – два Маха. На таких скоростях летают только современные истребители. Первый полет самолет совершил в 1968 году. Он мог перевозить до 150 человек, дальность полета составляла 6500 километров.

Сверхзвуковая пассажирская авиация просуществовала не долго. Причины были чисто экономическими –большой расход топлива и, как следствие – высокая стоимость билетов. Тем не менее, это был технологический прорыв. Так что через какое-то время человечество может вернуться к идее сверхзвуковых пассажирских лайнеров.

Тем более, что недавно Владимир Путин предложил начать разработку нового сверхзвукового пассажирского самолета. А пока что приходите на МАКС – 2019 и своими глазами посмотрите на легенду отечественного авиапрома.