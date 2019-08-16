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«МАКС-2011» и истребители пятого поколения

16 Августа 2019 635 0 Наука и технологии
«МАКС-2011» и истребители пятого поколения

Десятый, юбилейный авиасалон «МАКС-2011» получился одним из самых успешных. В Жуковском были представлены более 240 единиц техники, в том числе новейший российский гражданский самолет Sukhoi Superjet 100, а также зарубежные Airbus A380 и Boeing Dreamliner.

«Гвоздем программы» стало первое выступление перспективного российского истребителя пятого поколения ПАК ФА (Т-50), впоследствии получившего название Су-57. О нем мы расскажем в следующей статье.

Российский Су-57

Российский истребитель Су-57

А сейчас – о том, что представляют собой истребители пятого поколения и кто их сегодня производит. Основными производителями этих боевых машин являются США, Китай, Россия, Япония. Но к 2017 году широко принятыми на вооружение в разных странах стали только американские истребители пятого поколения «F-22 Raptor». Хотя, по утверждениям СМИ, первый боевой опыт получил другой американский истребитель пятого поколения – «F-35». Он воевал в Израиле.

Американский истребитель F-35
Американский «F-35 F/B»

Китайская машина «J-20»

Китайский истребитель J-20

Остальные машины этого класса к началу 2017 года находились на стадии летных испытаний или даже разработки.

К истребителям пятого поколения предъявляется целый ряд требований. Самое главное – кардинальное уменьшение заметности самолета во всех диапазонах электромагнитных волн. То есть истребитель пятого поколения – это почти что самолет – невидимка.

Еще одно требование – полет на сверхзвуковых скоростях без использования форсажного режима работы двигателей, то есть. без дополнительного расхода топлива.

В разных странах к самолетам такого типа есть несколько принципиально разных подходов. Например, российские конструкторы делали упор на сверхманевренность истребителя. А американцы решили, что это не главное. Потому как современные воздушные бои или атаки «воздух – земля» будут, по их мнению, проходить на больших расстояниях от средств противодействия потенциального противника. Кто прав, кто не прав – только практика покажет. Но лучше, чтобы такой практики никогда не случилось.

В следующей публикации мы подробно расскажем о СУ-57 – флагмане российского самолетостроения, который скоро поступит на вооружение в российскую армию.

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