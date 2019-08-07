Полет «Беркута». Какие возможности открыл самый необычный российский истребитель?

Главная особенность «Беркута» заключалась в том, что он имел крыло с обратной стреловидностью. Это означает, что крылья самолета были направлены не от кабины летчика в сторону хвоста, а наоборот – в сторону кабины летчика.

Идея создания такого рода машин практически одновременно возникла в России и США. Инженеры предполагали, что самолет с обратной стреловидностью крыла будет обладать уникальными летными качествами. И, действительно. Посмотрите, что творил «Беркут» в небе.

Предполагалось, что истребители с обратной стреловидностью крыла станут прообразом так называемых истребителей «пятого поколения». Они таковыми и стали. По крайней мере, у нас. В силу того, что различные инженерные решения, материалы, новые технологии, позволили воплотить все эти наработки уже в Су-57, о котором мы расскажем позже.

Но судьба истребителей с обратной стреловидностью крыла оказалась печальной. Что наш «Беркут», что его американский аналог Grumman X-29 в серийное производство не пошли. Дело в том, что одним из основных требований военных к истребителям пятого поколения была возможность летать на сверхзвуковых скоростях, не включая форсажный режим работы двигателя. Так вот, самолеты с обратной стреловидностью крыла прекрасно проявляли себя на дозвуковых скоростях. А на сверхзвуке у них начинались проблемы. Связанные с этой самой стреловидностью. И преодолеть их, как показали исследования и испытания, просто невозможно.

Но, тем не менее. Летали же. И как летали. Это лишний раз подтверждает, что человеческий интеллект может все. Лишь бы возможность творить ему была предоставлена.