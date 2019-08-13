Боец Су-35. Чем удивил главный герой авиасалона «Макс-2007»?

Именно на авиасалоне «Макс-2007» был впервые представлен новейший российский истребитель Су-35. И сразу произвел настоящую сенсацию.

Действительно, это выдающаяся машина. Трудно представить себе, что самолет, масса которого с боевой нагрузкой составляет от 25300 до 34500 килограмм, способен на такое. Можно долго перечислять тактико-технические характеристики Су-35. Но, лучше посмотрите это видео. Оно завораживает.

Важно отметить то, что Су-35 – это не какая-то экспериментальная, сделанная для демонстрационных полетов машина. Это боевой серийный истребитель, стоящий на вооружении ВВС России. И сегодня – это один из самых «страшных самолетов», поднимающихся в воздух. Нет, конечно, у США и России уже есть истребители пятого поколения – F-35 и Су-57 соответственно.

Но, по большому счету, это, все-таки, машины будущего. Пусть и не такого далекого. А Су-35 – «рабочая лошадка», вызывающая восторг и зависть у всех конкурентов.

Например, Китай страстно желает получить этот самолет со всей его «начинкой». Прежде всего, китайцев интересуют двигатели и бортовая радиоэлектроника. Все дело в том, что китайцы так и не смогли воспроизвести аналоги двигателей Су-35, попавшие к ним еще 20 лет назад.

Производство установочной партии Су-35 началось в 2006 году. После чего первый истребитель был представлен на авиасалоне «МАКС – 2007». Машина к тому времени в воздух еще не поднималась, Но представленный самолет был не какой-то фанерной моделью, а реальной машиной, готовой к первому полету. Он и состоялся в феврале 2008 года.

Испытания продолжались и проходили успешно. И в 2011 году совершил полет уже серийный истребитель Су-35.

С декабря 2012 года истребители стали поступать в распоряжение Минобороны РФ. Сейчас авиапарк этих машин составляет 34 единицы. До конца этого года в войска будут поставлено 50 – 60 таких самолетов.