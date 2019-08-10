«МАКС» – рост в «нулевых»

В 2003 году на авиасалоне «МАКС» произошел исторический прорыв. На нем впервые были представлены более 60 машин из «дальнего зарубежья».

В следующем, 2005 году, зрители могли наблюдать полеты американских асов. Да и вообще, Штаты привезли сразу 10 своих боевых машин. В том числе, истребители F-15 и F-16, а также впервые демонстрировавшийся в России сверхзвуковой стратегический бомбардировщик В-1В.

А вот как проходили демонстрационные полеты на салоне в 2005 году.

А в 2007 году на МАКСе был представлен новейший российский истребитель Су-35, который произвел настоящую сенсацию. О нем мы расскажем в следующей публикации.