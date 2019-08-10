Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
10 АВГ, 07:40 МСК
USD (ЦБ)    65,2543
EUR (ЦБ)    73,0196

10 АВГ, 07:40 МСК
USD (ЦБ)    65,2543
EUR (ЦБ)    73,0196
﻿

«МАКС» – рост в «нулевых»

10 Августа 2019 215 0 Наука и технологии
«МАКС» – рост в «нулевых»

В 2003 году на авиасалоне «МАКС» произошел исторический прорыв. На нем впервые были представлены более 60 машин из «дальнего зарубежья».

В следующем, 2005 году, зрители могли наблюдать полеты американских асов. Да и вообще, Штаты привезли сразу 10 своих боевых машин. В том числе, истребители  F-15 и F-16, а также впервые демонстрировавшийся в России сверхзвуковой стратегический бомбардировщик В-1В.

А вот как проходили демонстрационные полеты на салоне в 2005 году.

А в 2007 году на МАКСе был представлен новейший российский истребитель Су-35, который произвел настоящую сенсацию. О нем мы расскажем в следующей публикации.

Сергей Егорушкин
Сергей Егорушкин

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Чем грозит человечеству четвертая промышленная революция?

Чем грозит человечеству четвертая промышленная революция?
Исследования

«Конвертируемая зарплата». Почему объем «серых» доходов россиян сопоставим с расходами казны?

«Конвертируемая зарплата». Почему объем «серых» доходов россиян сопоставим с расходами казны?
Исследования

Оборона от кибератак. В России создают новое подразделение для защиты «военного интернета»

Оборона от кибератак. В России создают новое подразделение для защиты «военного интернета»
Наука и технологии

Покупайте Украину! Зеленский собирается продать 40 миллионов гектаров «лучшей в мире земли»

Покупайте Украину! Зеленский собирается продать 40 миллионов гектаров «лучшей в мире земли»
Политика 1

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России цифровизировали рудники и создавали медтехнологии?

ТОП-10 достижений недели: как в России цифровизировали рудники и создавали медтехнологии?

В Красноярском крае «Норникель» цифровизировал два заполярных рудника

В Красноярском крае «Норникель» цифровизировал два заполярных рудника

В Свердловской области стартовал проект первого резидента ТОСЭР «Новоуральск»

В Свердловской области стартовал проект первого резидента ТОСЭР «Новоуральск»

В Краснодарском крае запустили новое кондитерское производство

В Краснодарском крае запустили новое кондитерское производство

Новости дня

09 АВГ, 23:13 Метеорный поток Персеиды 2019: когда, где и как его увидеть Метеорный поток Персеиды 2019: когда, где и как его увидеть
Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?
Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?
09 АВГ, 22:43 Россия получила право поставлять пшеницу в Саудовскую Аравию Россия получила право поставлять пшеницу в Саудовскую Аравию
09 АВГ, 22:05 Отток капитала из России увеличился в 1,6 раза Отток капитала из России увеличился в 1,6 раза
09 АВГ, 21:53 Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке уменьшилась на 1,2 млн гектаров Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке уменьшилась на 1,2 млн гектаров
09 АВГ, 21:18 Онколог рассказал о семи симптомах рака Онколог рассказал о семи симптомах рака
09 АВГ, 20:49 Названы причины новых взрывов на складе под Ачинском Названы причины новых взрывов на складе под Ачинском
Дозвониться до зарплаты. В России заработанные деньги можно будет получить по номеру телефона
Дозвониться до зарплаты. В России заработанные деньги можно будет получить по номеру телефона
09 АВГ, 20:27 Трамп оценил шансы Зеленского в переговорах с Путиным Трамп оценил шансы Зеленского в переговорах с Путиным

Узнай, страна!

09 АВГ, 14:54 ТОП-10 достижений недели: как в России цифровизировали рудники и создавали медтехнологии? ТОП-10 достижений недели: как в России цифровизировали рудники и создавали медтехнологии?
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
09 АВГ, 10:14 Омские предприниматели приняли участие в бесплатном семинаре Школы экспорта РЭЦ Омские предприниматели приняли участие в бесплатном семинаре Школы экспорта РЭЦ
08 АВГ, 17:26 Храм пророка Божия Илии, ВДВ России и ТПП РФ отметили престольный праздник пророка Божия Илии Храм пророка Божия Илии, ВДВ России и ТПП РФ отметили престольный праздник пророка Божия Илии
08 АВГ, 13:42 Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области
07 АВГ, 16:14 В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы
07 АВГ, 11:21 Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
31 ИЮЛ, 08:50 В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв» В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв»
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter