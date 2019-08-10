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«МАКС» – рост в «нулевых»
10 Августа 2019 215 0 Наука и технологии
В 2003 году на авиасалоне «МАКС» произошел исторический прорыв. На нем впервые были представлены более 60 машин из «дальнего зарубежья».
В следующем, 2005 году, зрители могли наблюдать полеты американских асов. Да и вообще, Штаты привезли сразу 10 своих боевых машин. В том числе, истребители F-15 и F-16, а также впервые демонстрировавшийся в России сверхзвуковой стратегический бомбардировщик В-1В.
А вот как проходили демонстрационные полеты на салоне в 2005 году.
А в 2007 году на МАКСе был представлен новейший российский истребитель Су-35, который произвел настоящую сенсацию. О нем мы расскажем в следующей публикации.
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