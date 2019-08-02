МАКС вышел на международный уровень стал конкурентом

В 1997-1999 годы МАКС становится авиакосмическим салоном, отвечающим всем международным требованиям. Все подготовительные работы велись под контролем высшего руководства России. В подмосковном Жуковском, на базе Летно-испытательного института (ЛИИ) был построен современный выставочный комплекс.

Именно в этот период МАКС стал конкурировать с крупнейшими авиасалонами мира по своему оснащению – 40 новых выставочных павильонов, общей площадью 24,5 тыс. квадратных метров. Открытые выставочные площадки – 160 тыс. квадратных метров. 24 шале для переговоров общей площадью 2,4 тыс квадратных метров. Плюс пресс-центр и дорожная инфраструктура.

Главной достопримечательностью «МАКСа-99» стал экспериментальный истребитель с обратной стреловидностью крыла С-37 «Беркут». Обратная стреловидность означает, что крылья истребителя направлены не вдоль фюзеляжа, к хвосту машины, а в обратную сторону. В следующей публикации мы покажем вам эту машину в воздухе. Необычные крылья машины привлекли к ней огромный интерес публики. Люди не представляли, как такая «железная птица» может летать. А она летала, и еще как!

Спустя два года, на салоне «МАКС-2001», «Беркут» вновь стал «гвоздем программы», сменив название с С-37 на Су-47.

Дальнейшие испытания российских и аналогичных американских моделей показали, что самолеты с обратной стреловидностью крыла плохо чувствуют себя на сверхзвуковых скоростях. А именно такие скорости считались необходимым атрибутом разрабатываемым истребителям пятого поколения (американский F-35 и российский Су-57).

Так что Су-47 остался экспериментальной моделью, на которой отрабатываются различные технологии. Тем не менее, эта машина является одним из главных примеров торжества человеческой мысли, высочайшего уровня проектировавших ее инженеров и ученых.