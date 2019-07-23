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МАКС-2019. Для чего нужна выставка достижений российской авиации и что на ней покажут?

23 Июля 2019 30 0 Наука и технологии
МАКС-2019. Для чего нужна выставка достижений российской авиации и что на ней покажут?

«Капитал страны» открывает цикл публикаций об истории Московских Авиакосмических Салонов и о той технике, которая была представлена на них в разные годы, а также о «МАКС – 2019», который откроется 27 августа.

МАКСимальный интерес

Разработка и производство современных самолетов, их систем вооружения, космической техники стоят очень дорого. Поэтому, с экономической точки зрения, такие затраты оказываются оправданными, если эти изделия продаются по всему миру. И это относится не только к гражданскому, но и к военному сектору отрасли. А раз так, то в разных странах и на разных континентах устраиваются такие авиационные «ярмарки», куда производители привозят и демонстрируют свои новинки. Сюда приезжают увидеть достижения современной авиации и потрясающее зрелище демонстрационных полетов.

Не раз доводилось видеть, как вдоль Новорязанского шоссе на обочине стояли вереницы машин дачников, едущих в субботу на свои участки. Люди выходили из машин и завороженно смотрели в небо, где пролетали самолеты, совершавшие демонстрационные полеты на МАКСе . Авиасалон традиционно проходит в городе Жуковском, расположенном рядом с Новорязанским шоссе. В этой и последующих публикациях мы расскажем об истории МАКСа и той технике, которая там была представлена.

Но, для начала, необходимо сделать некоторые пояснения и сравнения.

Авиационные салоны мира

Практически все авиасалоны проходят по одной схеме. Пару дней они для непрофессионалов закрыты – это деловая часть. А потом – welcome! Салон из бизнес-площадки превращается просто в авиационное шоу. Потрясающе интересное и захватывающе. Это уже для «простого» народа.

Так кто же они такие – ведущие авиасалоны мира, и какое место занимает в этом ряду наш МАКС?

Начнем по порядку.

Самой известной и «раскрученной» площадкой такого рода является французский Международный авиационно-космический салон «Le Bourget» («Ле Бурже»). Его история насчитывает более 100 лет. Она началась в 1908 году, когда на 2-м автомобильном салоне в парижском дворце «Гран Пале» появилась секция, посвященная авиации.

С 1960-х годов авиасалон приобретает лидирующее значение в мире авиации. Именно в «Ле Бурже» впервые были представлены легендарные самолеты Boeing 747, Concorde, истребитель Mirage F1, космический челнок Enterprise, а также знаменитые советские самолеты Су-25, Су-27 и МиГ-29.

Вторым по значимости из авиасалонов считается английский «Фарнборо» (Farnborough), который впервые прошел в 1948 году. Именно на нем были впервые представлены самые большие гражданские самолеты нашего времени - Airbus А380 и Boeing B787 Dreamliner. А есть еще авиасалоны в Берлине, Чили, Китае, Бахрейне и далее по списку.

Продолжение истории про «МАКС» и новейшую российскую авиацию – в последующих публикациях.

Сергей Егорушкин
Сергей Егорушкин

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