Акула, Оборотень и Обманщик. Чем поразил участников авиасалонов российский боевой вертолет?

В сентябре 1991 года машину показали на знаменитом английском авиакосмическом салоне в Фарнборо, где она имела грандиозный успех. В дальнейшем К-50 неоднократно выставлялся на Московском аэрокосмическом салоне (МАКС) и привлекал внимание тысяч посетителей.

К-50 или «Черная акула» – известный на Западе под названием «Оборотень» (Werewolf) или «Обманщик» (Hokum). Это одноместная машина, предназначенная для поражения боевой и огневой техники, прежде всего, танков, а также живой силы на поле боя.

Вертолет способен совершать удивительные маневры, летать «хвостом вперед», обладал поразительной огневой мощью. Кроме того, в кабине находился всего один пилот, который, кроме пилотирования, управлял и действием систем вооружения, которых было предостаточно. Это и ракеты с лазерным наведением, это и неуправляемые ракеты, и скорострельные пушки.

Но у человека не десять рук и не десять глаз. Как все это оказалось возможным? Благодаря автоматическим системам наведения, разработанными нашими инженерами. При этом использовалась нетрадиционная тактика ведения воздушного боя, когда «Черная Акула» получала целеуказание от вертолета – разведчика. К-50 барражировал, ожидая поступления информации. После этого он приближался к целям, наносил удар и сразу уходил из зоны действия ПВО противника. Еще одним новшеством, впервые в мире примененным в вертолетостроении, стало катапультное кресло для спасения летчика.

Не поленитесь взглянуть на это видео. И вы увидите, что это за «хищник».

К-50 был принят на вооружение в 1995 году. Но из-за разрухи в экономике, которую переживала тогда Россия, было построено всего около полутора десятков таких машин.

Тем не менее, К-50 уже вошел в историю и останется в ней навсегда.

В последующих публикациях мы продолжим рассказ об истории Московских Авиакосмических Салонов и представленной на них техники.