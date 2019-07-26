С чего начинался МАКС и что демонстрирует сегодня?

Российский Международный авиационно-космический салон «МАКС» проводится в подмосковном городе Жуковском один раз в два года. На сегодняшний день он стремится к тому, чтобы конкурировать по числу участников и другим показателям с мировыми лидерами, которые входят в ТОП-10 таких мероприятий.

Впервые МАКС состоялся в 1993 году, так, что по сравнению с его французскими и английскими «собратьями» может считаться «молодым человеком». Но не все так просто. На самом деле, первая авиационная выставка в России (причем с международным участием) состоялась в 1911 году в Михайловском манеже Санкт-Петербурга. Спустя 22 года, 18 августа – день открытия выставки 11 года, сделали Днём Воздушного Флота СССР и с тех пор отмечали его, устраивая авиашоу на аэродроме в московском Тушине.

Первый авиасалон в Жуковском прошёл в 1990 году перед «Инженерным» корпусом ЦАГИ. В 1992 году на базе Лётно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова прошла Международная авиационно-космическая выставка «МосАэроШоу-92». С 1993 года в соответствии с указанием Президента России Б. Н. Ельцина выставка получила своё сегодняшнее официальное название и статус Международного авиационно-космического салона (МАКС). МАКС-1993 проходил с 31 августа по 5 сентября сразу на трёх площадках: в Жуковском, на аэродроме в Москве — Ходынское поле и в выставочном комплексе на Красной Пресне. В работе авиасалона приняли участие 178 предприятий из стран СНГ и 82 иностранные фирмы. Число посетителей выставки превысило 400 тыс. человек.

Главной отличительной чертой первых «МАКСов» было то, что в качестве продавцов техники, а также участников демонстрационных полетов были представлены только россияне и гости из ближнего зарубежья. Иностранцы предпочитали выступать в качестве наблюдателей и покупателей.

Конечно, представляемые на авиасалонах машины, могут быть всего лишь прототипами, которые и в воздух – то подняться не смогут. Но каждое такое действие – серьезная заявка на будущее. Ведь подписание контрактов на покупку боевых, да и гражданских самолетов, долгая история, длящаяся, как правило, по нескольку лет. Поэтому потенциальным покупателям представляют новые машины, их заявленные летные и боевые характеристики. Чтобы подумать могли. А пока думать будут, машина уже и «созреет».