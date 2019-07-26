Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 ИЮЛ, 00:48 МСК
USD (ЦБ)    63,1271
EUR (ЦБ)    70,3110

27 ИЮЛ, 00:48 МСК
USD (ЦБ)    63,1271
EUR (ЦБ)    70,3110
﻿

С чего начинался МАКС и что демонстрирует сегодня?

26 Июля 2019 88 0 Наука и технологии
С чего начинался МАКС и что демонстрирует сегодня?

Российский Международный авиационно-космический салон «МАКС» проводится в подмосковном городе Жуковском один раз в два года. На сегодняшний день он стремится к тому, чтобы конкурировать по числу участников и другим показателям с мировыми лидерами, которые входят в ТОП-10 таких мероприятий.

Впервые МАКС состоялся в 1993 году, так, что по сравнению с его французскими и английскими «собратьями» может считаться «молодым человеком». Но не все так просто. На самом деле, первая авиационная выставка в России (причем с международным участием) состоялась в 1911 году в Михайловском манеже Санкт-Петербурга. Спустя 22 года, 18 августа – день открытия выставки 11 года, сделали Днём Воздушного Флота СССР и с тех пор отмечали его, устраивая авиашоу на аэродроме в московском Тушине.

Авиасалон МАКС

Первый авиасалон в Жуковском прошёл в 1990 году перед «Инженерным» корпусом ЦАГИ. В 1992 году на базе Лётно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова прошла Международная авиационно-космическая выставка «МосАэроШоу-92». С 1993 года в соответствии с указанием Президента России Б. Н. Ельцина выставка получила своё сегодняшнее официальное название и статус Международного авиационно-космического салона (МАКС). МАКС-1993 проходил с 31 августа по 5 сентября сразу на трёх площадках: в Жуковском, на аэродроме в Москве — Ходынское поле и в выставочном комплексе на Красной Пресне. В работе авиасалона приняли участие 178 предприятий из стран СНГ и 82 иностранные фирмы. Число посетителей выставки превысило 400 тыс. человек.

Главной отличительной чертой первых «МАКСов» было то, что в качестве продавцов техники, а также участников демонстрационных полетов были представлены только россияне и гости из ближнего зарубежья. Иностранцы предпочитали выступать в качестве наблюдателей и покупателей.

Авиасалон МАКС

Конечно, представляемые на авиасалонах машины, могут быть всего лишь прототипами, которые и в воздух – то подняться не смогут. Но каждое такое действие – серьезная заявка на будущее. Ведь подписание контрактов на покупку боевых, да и гражданских самолетов, долгая история, длящаяся, как правило, по нескольку лет. Поэтому потенциальным покупателям представляют новые машины, их заявленные летные и боевые характеристики. Чтобы подумать могли. А пока думать будут, машина уже и «созреет».

Сергей Егорушкин
Сергей Егорушкин

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Одиночество как путь к счастью

Одиночество как путь к счастью
Бизнес и психология

Ликвидация банковской тайны. Кому Правительство РФ откроет доступ к информации о счетах россиян?

Ликвидация банковской тайны. Кому Правительство РФ откроет доступ к информации о счетах россиян?
Экономика

Угроза «химического Чернобыля». Почему власти не ликвидируют заброшенный иркутский «Усольехимпром»?

Угроза «химического Чернобыля». Почему власти не ликвидируют заброшенный иркутский «Усольехимпром»?
Общество

Придется несладко. В России вырастут цены на «кондитерку» после повышения налога на пальмовое масло?

Придется несладко. В России вырастут цены на «кондитерку» после повышения налога на пальмовое масло?
Экономика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России стартовали крупные проекты в металлургии, биоинженерии, АПК?

ТОП-10 достижений недели: как в России стартовали крупные проекты в металлургии, биоинженерии, АПК?

В Калининграде стартовало строительство нового автозавода по производству иномарок

В Калининграде стартовало строительство нового автозавода по производству иномарок

В России начали модернизацию сверхдальних противолодочных самолётов Ту-142

В России начали модернизацию сверхдальних противолодочных самолётов Ту-142

Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами

Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами

Новости дня

26 ИЮЛ, 22:40 Борис Джонсон собирается завести собаку на Даунинг-стрит Борис Джонсон собирается завести собаку на Даунинг-стрит
Россия готовится к военному сотрудничеству с Китаем, китайцы и японцы участвуют в Арктик СПГ и другие новости
Россия готовится к военному сотрудничеству с Китаем, китайцы и японцы участвуют в Арктик СПГ и другие новости
26 ИЮЛ, 22:08 Президент подписал законы о выборе работником зарплатного банка Президент подписал законы о выборе работником зарплатного банка
26 ИЮЛ, 21:49 Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима
26 ИЮЛ, 21:33 Вторая нитка "Турецкого потока" будет проходить через Болгарию Вторая нитка "Турецкого потока" будет проходить через Болгарию
26 ИЮЛ, 21:17 Президент подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую Президент подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
26 ИЮЛ, 20:31 Лавров предостерег США от размещения оружия в космосе Лавров предостерег США от размещения оружия в космосе
Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?
Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?
26 ИЮЛ, 19:46 ВОЗ: от гепатита умрет 4,5 млн человек к 2030 году ВОЗ: от гепатита умрет 4,5 млн человек к 2030 году

Узнай, страна!

26 ИЮЛ, 16:47 ТОП-10 достижений недели: как в России стартовали крупные проекты в металлургии, биоинженерии, АПК? ТОП-10 достижений недели: как в России стартовали крупные проекты в металлургии, биоинженерии, АПК?
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
26 ИЮЛ, 13:08 Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами
26 ИЮЛ, 11:44 В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона
26 ИЮЛ, 08:40 Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил благоустройство Олимпийского парка в Тамбове Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил благоустройство Олимпийского парка в Тамбове
25 ИЮЛ, 11:48 Духовно-патриотический праздник «Ильин День» Духовно-патриотический праздник «Ильин День»
25 ИЮЛ, 11:28 Вологодские поставщики продовольственных товаров расширяют сотрудничество с федеральным ритейлом Вологодские поставщики продовольственных товаров расширяют сотрудничество с федеральным ритейлом
Страховка от стихии. Как пострадавшим россиянам поможет государство и добровольное страхование жилья?
Страховка от стихии. Как пострадавшим россиянам поможет государство и добровольное страхование жилья?
24 ИЮЛ, 14:58 Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству заявившихся на конкурс «Цифровой прорыв» Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству заявившихся на конкурс «Цифровой прорыв»
23 ИЮЛ, 13:08 Минздрав России нацелен на поддержку проектов развития здравоохранения в Астраханской области Минздрав России нацелен на поддержку проектов развития здравоохранения в Астраханской области
19 ИЮЛ, 21:37 Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter