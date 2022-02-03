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«Уже никаких локдаунов не намечается»: Путин допустил ослабление ограничений по коронавирусу

03.02.2022 20:48
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«Уже никаких локдаунов не намечается»: Путин допустил ослабление ограничений по коронавирусу

Президент сообщил, что власти обсуждают возможность отмены ограничений для контактных с больными коронавирусом.

Глава Российской Федерации Владимир Путин в четверг на заседании форума «Деловой России» рассказал, что власти страны обсуждают возможность ослабления существующих ковидных ограничений. Президент пояснил, что особенности течения болезни, связанные с новым штаммом COVID-19 «омикрон», позволяют подумать об отмене мер для лиц, контактировавших с инфицированными коронавирусом.

«Тем более уже никаких локдаунов не намечается», – уточнил Владимир Путин.

Также глава государства считает, что российским гражданам необходимо предоставить возможность продолжать трудовую деятельность в спокойном режиме, пишет URA.RU.

Ранее стало известно, почему Владимир Путин посещает публичные мероприятия без маски.

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