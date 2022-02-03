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Путин высказался о новых ограничениях из-за COVID-19

03.02.2022 20:35
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Путин высказался о новых ограничениях из-за COVID-19

Президент исключил введение новых ковидных ограничений.

В четверг, 3 февраля, лидер РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами «Деловой России» высказался о новых ограничениях из-за пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, в стране не планируется вводить новые запреты в связи с распространением COVID-19. Владимир Путин добавил, что российские власти даже не обсуждают возможность применения новых ограничений или локдаунов, пишет РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова разрешила гражданам, сделавшим прививку от коронавирусной инфекции, не соблюдать карантин после контакта с зараженным.

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