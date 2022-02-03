«Они тестируются неоднократно»: Песков рассказал, почему Путин не носит маску

Дмитрий Песков заявил, что специалисты принимают все меры безопасности для защиты жизни и здоровья главы государства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, почему президент РФ Владимир Путин часто появляется на публике без защитной маски. Он пояснил, что это связано с тем, что собеседники главы государства проходят обязательное тестирование на наличие коронавируса, а некоторые из них даже проходят карантин.

«Те лица, которые с ним вступают в контакт, они тестируются неоднократно, некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать в карантине», – уточнил Песков.

Также представитель Кремля отметил, что специалисты принимают все меры предосторожности для защиты жизни и здоровья президента. Песков добавил, если Путин не надел маску, это еще не говорит о том, что принимаются недостаточные мероприятия по безопасности главы государства, пишет «Коммерсант».

Ранее стало известно, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова разрешила россиянам, которые вакцинировались от коронавируса, не соблюдать карантин после контакта с больным COVID-19.