«Другого варианта просто нет»: Попопва заявила о необходимости вакцинации после пандемии

Вакцинация от коронавируса сохранится в России и после завершения пандемии. Это связано с не очень длительным иммунитетом человека к вирусу. Более того, врачи работают сейчас над вакциной от нескольких штаммов коронавируса.

«Вы спрашиваете, останется ли с нами вакцинация. Да, скорее всего, так и будет. Коронавирус никуда уходить не собирается, иммунитет после себя он оставляет недлительный, но грипп тоже не пожизненный иммунитет оставляет, в отличие, например, от кори. Поэтому здесь другого варианта для человечества просто нет», – заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу должен быть выше 90%. Попова объяснила это высокой заразностью штамма «омикрон». «Сначала мы говорили, что достаточно 60%, потому что скорость передачи самого первого варианта – уханьского, была небольшой. Потом говорили о 80%», – сказала Попова. Сегодня заразность «омикрона» достигла максимальных уровней из известных нам инфекций.

При этом уровень коллективного иммунитета меняется из-за того, что люди, которые сделали прививку полгода назад, выпадают из числа людей, имеющих иммунитет. На текущий момент коллективный иммунитет составляет 64%.