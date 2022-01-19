Под личное обязательство. Суд отпустил экс-президента Украины Петра Порошенко

В отношении Порошенко возбуждено дело о государственной измене.

Бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко предстал перед судом по делу о государственной измене. Сегодня, 19 января, судья Печерского районного суда Киева вынес решение о назначении ему меры пресечения в виде личного обязательства, что по первому требованию Порошенко явится в суд и на допрос в органы правопорядка, сообщает ТАСС.

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Напомним, что прокуроры просили суд назначить Порошенко меру пресечения в виде лишения свободы с залогом в 1 млрд гривен.