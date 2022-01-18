«НАТО стремится оккупировать Украину»: Володин пообещал спасти Киев от вторжения Запада
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии весенней сессии нижней палаты заявил о подготовке НАТО информационного фона для ввода своих войск на Украину.
«НАТО стремится оккупировать Украину», – заявил Володин (цитата по ТАСС). Однако Москва не может этого допустить. «Это вопрос безопасности наших граждан, вопрос безопасности граждан европейских государств», – сказал спикер Госдумы.
По его словам, Запад пугает мир «якобы предстоящим вторжением России» на Украину, а сам «действует по стандартной схеме». «Сначала придумывает образ врага, а потом героически с ним борется. Так было в Ливии, Ираке, Афганистане, Сирии, Югославии», – заявил Володин.
Он подчеркнул, что Россия должна сделать все, чтобы «сохранить мир на планете». У Москвы «есть чем ответить», если Запад не даст гарантии безопасности России, подчеркнул спикер.
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Языком он уже и Львов освободил от злобных бандеровцев, как его покойный коллега по разуму Саня Захарченко из Донецка присоединил Британию к ДНР. Спрашивается, вот зачем Володину беспокоится о гражданах Украины, гражданах европейских государств, когда 20 миллионов собственного населения живет в нищете, когда в газодобывающей стране газифицировано только 30% населенных пунктов, когда 30 млн граждан страны используют вместо туалетов выгребные ямы, а воду получают из колодцев и родников? Эта вот Госдума какого государства?