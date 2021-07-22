Клаус Эрнст напомнил, что в прошлом именно Вашингтон использовал «энергетику как оружие».

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст 22 июля рассказал, что Германии удалось добиться определенных успехов, поскольку энергетический проект «Северный поток-2» будет достроен без угрозы санкций со стороны США.

Также он выразил мнение, что РФ вряд ли будет использовать свои энергоресурсы в качестве оружия, направленного против других стран. Клаус Эрнст отметил, что в прошлом такое поведение демонстрировал Вашингтон, а не Москва. Кроме того он напомнил, что спор между Россией и Украиной был вызван тем, что Киев пользовался российским газом, однако так и не оплатил соответствующие счета, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность продления транзита газа из РФ через украинскую территорию.