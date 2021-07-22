США и Германия заключили соглашение по проекту «Северный поток-2»
22.07.2021 11:16
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Берлин обязался помогать Киеву после завершения строительства и запуска трубопровода.
В среду власти США и Германии официально объявили о заключении соглашения по газовому проекту «Северный поток-2». В частности, суть договоренностей заключается в следующем:
- Берлин будет оказывать давление на Европейский Союз для того, чтобы сообщество ввело штрафные санкции в отношении России в случае, если Москва начнет использовать трубопровод в качестве оружия против других стран.
- США и Германия продолжат добиваться продления транзитного контракта между РФ и Украиной на 10 лет. Соответствующий договор истекает в 2024 году.
- Также Берлин должен создать специальный «зеленый фонд» для поддержания энергетической безопасности Киева. Отмечается, что в него собираются инвестировать порядка $1 млрд, первоначальный минимальный взнос Германии в этот фонд составит $175 млн. В свою очередь США обязались оказать техническую и политическую помощь в данном вопросе, пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что польский политик раскритиковал позицию Вашингтона и Берлина по «Северному потоку-2».
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