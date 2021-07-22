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Песков оценил вероятность продления транзита газа через Украину

22.07.2021 16:49
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Песков оценил вероятность продления транзита газа через Украину

Дмитрий Песков рассказал, что глава РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности страны обсуждать продление транзитного контракта.

Во вторник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация готова вести переговоры по поводу продления контракта о транзите газа между Москвой и Киевом после 2024 года. По его словам, этот вопрос является целесообразным с экономической точки зрения, однако в тексте сделки США и Германии по трубопроводу «Северный поток-2» по данной теме складывается эффект «без меня меня женили», пишет «Комсомольская правда».

Напомним, что в среду Берлин и Вашингтон согласовали общую позицию по российской газовой магистрали. В частности, власти США и Германии обязались добиться продления на 10 лет контракта о транзите газа из РФ через украинскую территорию.

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