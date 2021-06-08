Блинкен: США не допустят запуск «Северного потока-2»

Энтони Блинкен подчеркнул, что завершение строительства газопровода и его ввод в эксплуатацию – это разные вещи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в сенате заявил, что Вашингтон сделает все возможное для того, чтобы российский газопровод «Северный поток-2» не заработал. По его словам, американские власти будут оказывать воздействие на компании, которые предоставляют соответствующие разрешения, сертификаты и страховки.

Энтони Блинкен отметил, что сейчас США ведут переговоры с Германией по поводу «Северного потока-2». Он рассказал, что Вашингтон хочет добиться от Берлина выработки конкретного «автоматического механизма» для оказания давления на Москву, если Россия начнет вести себя агрессивно после реализации газопровода.

Также американский госсекретарь добавил, что США планируют «возместить» Украине возможную потерю трансферных платежей для того, чтобы российская сторона не использовала транзит газа в качестве «инструмента принуждения», пишет РИА Новости.

Ранее немецкий журналист назвал заявление лидера РФ Владимира Путина о «Северном потоке-2» «пощечиной».