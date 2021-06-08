Россиян ожидает короткая рабочая неделя в июне

Праздничный день выпадает на субботу, поэтому он переносится на понедельник.

В Роструде рассказали, что в июне текущего года российских граждан ожидает короткая рабочая неделя. В частности, жители страны будут отдыхать с 12 по 14 число (включительно) в связи с празднованием Дня России, пишет Московский комсомолец.

Ранее российский сенатор Валерий Рязанский сообщил, что российские пенсионеры не стоят на первом месте для государства. По его словам, правительство страны отдает предпочтение работе семьям с детьми, поэтому работающим гражданам преклонного возраста не индексируют пенсионные выплаты.