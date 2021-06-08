СМИ Германии назвало заявление Путина о «Северном потоке-2» «пощечиной»

Райнхард Фезер считает, что завершение газопровода может привести к тому, что Киев станет еще больше зависеть от Москвы.

Немецкий журналист Райнхард Фезер в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о строительстве энергетического проекта «Северный поток-2» и транзите газа через украинскую территорию «пощечиной». Он пояснил, что завершение второй ветки газопровода может привести к тому, что Киев станет еще больше зависеть от Москвы, пишет РИА Новости.

Напомним, что Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ заявил, что сохранение транзита российского газа через Украину будет зависеть от киевских властей. Также глава государства прокомментировал слова о важности денежных средств России за транзит голубого топлива для Киева. По словам Владимира Путина, «Россия не обязана всех кормить».