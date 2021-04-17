В России обнаружили 9321 новый случай инфицирования коронавирусом

Общее число зараженных в России достигло 4693469 человек.

За минувшие сутки российские медики выявили 9321 новый случай инфицирования коронавирусной инфекцией. Такие данные предоставил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории России. Причем наибольшее количество инфицированных обнаружено в Москве (2822), в Санкт-Петербурге (701), в Подмосковье (586).

Общее число инфицированных в России достигло 4693469 человек, выздоровело 4319389, скончалось 105193.

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