Российские врачи обнаружили 8995 новых случаев COVID-19

В России с начала пандемии коронавирус выявили у 4684148 человек.

Врачи Российской Федерации за прошедшие 24 часа обнаружили 8995 новых случаев заражения COVID-19. Из них в столице зарегистрировали 2476 человек, заболевших коронавирусом, в Санкт-Петербурге выявили 704 инфицированных, а в Московской области – 595. Об этом 16 апреля заявил оперативный штаб РФ по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

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Общее количество зараженных в России достигло 4684148 человек, 4310557 больных поправилось, 104795 пациентов умерло.

Напомним, что россиянам могут предоставить дополнительные выходные в мае.