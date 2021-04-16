Россиянам могут предоставить дополнительные выходные в мае

В мае 2021 года граждан страны ожидает две четырехдневные рабочие недели: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

В Роструде напомнили, что российские работодатели могут предоставить своим сотрудникам дополнительные выходные дни во время майских праздников. В ведомстве отметили, что для этого необходимо в свободной форме издать локальный нормативный акт. Роструд добавил, что в таком документе должно быть прописано, что предоставленные дополнительные выходные дни являются полностью оплачиваемыми, пишет Российская газета.

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Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что власти России не планируют увеличивать длительность майских выходных в 2021 году.