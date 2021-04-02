Белоруссия хочет углубить интеграцию с Россией

Александр Лукашенко считает, что сейчас Минск и Москва испытывают "беспрецедентное" внешнее давление.

В пятницу пресс-служба главы Белоруссии сообщила, что белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов. В своей речи он заявил, что граждане двух стран "кровно" заинтересованы в равноправной интеграции Минска и Москвы. Также Александр Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями белорусы и россияне смогут преодолеть все трудности, которые возникли на фоне пандемии коронавируса и действий западных стран. В связи с этим белорусский глава предложил Владимиру Путину углубить интеграцию Белоруссии и России, пишет Интерфакс.

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