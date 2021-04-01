В районе строительства СП-2 заметили военные корабли

В компании считают, что западные страны хотят помешать завершению экономического проекта.

Пресс-служба компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2", рассказала, что в текущем году в районе строительства энергетического проекта стали замечать военные корабли, самолеты и иностранные судна. В организации считают, что такие действия со стороны западных стран являются провокационными и направлены на препятствование реализации "Северного потока-2", пишет Московский комсомолец.

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Ранее стало известно, что газопровод "Северный поток-2" завершен на 95%.