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Онищенко: Россия не должна отказываться от ношения масок

01.04.2021 19:06
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Онищенко: Россия не должна отказываться от ношения масок

Геннадий Онищенко считает, что маски должны стать элементом российской культуры.

В четверг, 1 апреля, депутат Госдумы России, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко на пресс-конференции выразил мнение, что нашей стране не следует отказываться от ношения медицинских масок после окончания пандемии коронавируса. По его словам, средства индивидуальной защиты должны стать элементом российской культуры. Онищенко пояснил, что каждый год в Россию приходят сезонные заболевания, такие как грипп и ОРВИ, а соблюдение масочного режима позволило бы сократить число простывших людей, пишет ТАСС.

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Ранее в Роспотребнадзоре допустили окончание пандемии коронавируса в России к августу 2021 года.

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